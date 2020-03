Barsinghausen/Gehrden

Die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Barsinghausen/ Gehrden hat Probleme angesichts des immer weiter steigenden Durchschnittsalters der Mitglieder und des fehlenden Nachwuchses. Nach den Worten des Ortsvereinsvorsitzenden Günter Gottschalk liegt das Durchschnittsalter zurzeit bei rund 75 Jahren. Gottschalk sprach während der Jahresversammlung des Ortsvereins in der Gaststätte Deutsches Haus am Freitagabend von einer „prekären Situation“. „Es wird immer schwerer, neue und junge Mitglieder zu gewinnen“, sagte Gottschalk.

Angesichts der Rahmenbedingungen hat sich der Ortsverein im vergangenen Jahr sehr wacker geschlagen: Weil drei neue Mitglieder eingetreten sind, ist deren Gesamtzahl 2019 um eins auf nun 122 gestiegen. Auch bei den Schwerpunkten seiner Arbeit ist der AWO-Ortsverein gut aufgestellt. Die Arbeiterwohlfahrt ist Trägerin der Tafel in Barsinghausen und Gehrden, leistet Seniorenarbeit im Tagestreff an der Ellernstraße und organisiert einen Gesprächskreis für Angehörige von Demenzkranken. Außerdem kooperiert der AWO-Ortsverein eng mit dem Barsinghäuser Freiwilligenzentrum (FZB) in der Marktstraße.

Viel Unterstützung für die Tafel

Die Betreuung der Tafel ist für den AWO-Ortsverein mit gewaltigem organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden. Nach den Worten von Gottschalk sind in Barsinghausen rund 60 ehrenamtliche Helfer bei der Tafel aktiv, in Gehrden sind es weitere 28 Männer und Frauen. Der Vorsitzende würdigte deren außergewöhnliches Engagement und lobte zudem die große Spendenbereitschaft von Unternehmen und Bürgern zugunsten der Tafel.

Tafel-Leiterin Heidi Rogge sprach von einem „erfolgreichen Jahr“, das hinter der Tafel liege. Etwa 800 bis 1000 sogenannte Bedarfsgemeinschaften in Barsinghausen und Gehrden würden regelmäßig von der Tafel mit Lebensmitteln versorgt, berichtete Rogge. „Darunter sind auch etwa 80 Kinder.“ Dass stets ausreichend Ware zur Verfügung stehe, liege nicht zuletzt an der Unterstützung von den Logistikzentren von Edeka in Lauenau und Kaufland in Bantorf. „Wir sind gut bestückt auch mit Ware, die noch gar nicht im Supermarkt war“, sagte Rogge. Im April wird die Tafel ein neues, dringend benötigtes Kühlfahrzeug erhalten. „Das Fahrzeug ist angesichts der hohen Spendenbereitschaft schon bezahlt“, sagte AWO-Kassiererin Angela Ahrenhöfer.

Ehrung für langjährige Mitgliedschaft

Ingrid Wollenhaupt berichtete von den Treffen des Gesprächskreises für Angehörige von Demenzkranken. „Betroffene Familien werden oft allein gelassen“, sagte Wollenhaupt. Der Gesprächskreis habe einen großen Einzugsbereich weit über Barsinghausen und Gehrden hinaus. Bis zu 17 Teilnehmer seien im vergangenen Jahr bei den Treffen dabei gewesen, auch Fachkräfte von Pflegeheimen seien manchmal mit von der Partie. Es würden ernste Gespräche geführt, berichtete Wollenhaupt. „Aber manchmal können Angehörige anschließend auch erleichtert nach Hause gehen.“

Mit Urkunde und Ehrennadel für ihre 60-jährige Mitgliedschaft wurde Ilse Jordan ausgezeichnet. Weitere Ehrungen gab es für Klaus-Detlef Richter (45 Jahre dabei), Ursula Eike (40 Jahre), Margret Grunow, Rita Lango, Cornelia Kemna, Heide und Heinrich Eickwinkel (alle 25 Jahre) sowie Klara Peter und Uwe und Sabine Döring, die jeweils seit 20 Jahren der Arbeiterwohlfahrt angehören.

Von Andreas Kannegießer