Auch in diesem Jahr laden die Kirchengemeinden in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen zu etlichen Weihnachtsgottesdiensten ein. Wegen der Pandemie gibt es allerdings sehr unterschiedliche Reglungen: Grundsätzlich finden die Gottesdienste unter den allgemein geltenden Hygieneregeln wie Masken- und Abstandspflicht statt. Viele Gemeinden haben jedoch Einlassbeschränkungen und Anmeldungen vorgesehen, für die die Frist auch teilweise schon abgelaufen ist, oder durch die begrenzte Teilnehmerzahl sind Veranstaltungen bereits ausgebucht. Andere Kirchengemeinden haben sich entschlossen, die Gottesdienste zu streamen. Es gibt auch frei zugängliche Gottesdienste, die meist unter freiem Himmel stattfinden.

Soweit gemeldet, haben wir die geltenden Modalitäten mit aufgeführt. Bitte informieren Sie sich zusätzlich aktuell auf der Homepage Ihrer Kirchengemeinde oder im Schaukasten vor der Kirche.

Evangelische Gemeinden, Heiligabend

Kirchenkreis Neustadt: Groß Munzel: Fr. 14-18 Uhr Offene Kirche „Stille.Nacht“ mit Stationen, Weihnachtsgeschichte und Musik, ohne Anmeldung – Landringhausen: Fr. 14-18 Uhr Offene Kirche „Stille.Nacht“ mit Stationen, Weihnachtsgeschichte und Musik, ohne Anmeldung – Kirchenkreis Ronnenberg, Bantorf und Hohenbostel: Kirchenkreis Ronnenberg, Gemeinden Barsinghausen: Bördedörfer Barsinghausen: Für alle Gottesdienste in den Bördedörfern: Anmeldung unter https://boerdedoerfer.gottesdienst-besuchen.de – Fr. 15 Uhr Kinderchristvesper für die Jünsten und ihre Familien im Thomasgarten, 3G-Veranstaltung (Pn. Pankratz-Lehnhoff), Fr. 16 Uhr Christvesper für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Krippenspiel im Thomasgarten, 3G-Veranstaltung (Pn. Pankratz-Lehnhoff), Fr. 17 Uhr Musikalische Christvesper in der Alexandrikirche, mit 2G-Regel (Pn. Pankratz-Lehnhoff), Fr. 18 Uhr Christvesper in der Thomaskirche, mit 2G-Regel (Lktn. Beckmann-Loeks) – Fr. 23 Uhr Musikalische Christnacht in der Thomaskirche, mit 2G-Regel (Pn. Pankratz-Lehnhoff) – Mariengemeinde Barsinghausen: Ein Besuch Heiligabend in der Klosterkirche ist nur mit Anmeldung möglich unter https://mariengemeinde-barsinghausen.gottesdienst-besuchen.de, es gilt die 2G-Regel – Fr. 11 Uhr Heiligmorgen-GD mit Flötenensemble (P. Holly), Fr. 13 Uhr kurzer GD für die Kleinsten (Vktn. Neckel, Konfirmanden), Fr. 14.30 Uhr Fam.-GD mit Weihnachtsspiel, Konfirmanden und Jugendband (Pn. Junginger/Vkn. Neckel), Fr. 16 Uhr Fam.-GD mit kleinem Kinderchor und Jugendband (Pn. Junginger), Fr. 18 Uhr Christvesper (Vkn. Neckel), Fr. 22.30 Uhr Christnacht I, meditativer Lichtergottesdienst mit Vokalensemble (Pn. Junginger/Vkn. Neckel/Team), Fr. 23.30 Uhr Christnacht II, meditativer Lichtergottesdienst mit Vokalensemble (Pn. Junginger/Team); außerdem Videoandacht unter www.mariengemeinde-barsinghausen; Fr. 16 Uhr und 18 Uhr Radio-GD mit Weihnachtsspiel vom „Spalterradio“ des Hannah-Arendt-Gymnasiums auf www.han.nah.de/radio – Petrusgemeinde Barsinghausen: Hier gilt 2G und mit Anmeldung: https://petrus-barsinghausen.gottesdienst-besuchen.de – Fr. 10.30–12 Uhr Mini-GD-Team verteilt vor der Kirche Weihnachtspäckchen inkl. GD für Familien (Team), Fr. 16 Uhr Krippenspiel im Garten der Wohnanlage des Petrushofes (Pn. Köhler u. Team), Fr. 18 Uhr kurze Vesper an der Feuerschale vor der Kirche (Pn. Köhler) – Christusgemeinde Egestorf: Für die Gottesdienste auf der Wiese gilt die 2G-Regel. Die Gemeinde bittet um das Tragen einer FFP2-Maske. – Fr. 16 Uhr Krippenspiel auf der Wiese am Gemeindehaus (P. Kühl), Fr. 18 Uhr GD auf der Wiese (Pn. Clemens), Fr. 23 Uhr Online-Christmette via Zoom, Link auf der Homepage der Gemeinde (P. Kühl). – Kapelle Nienstedt: Fr. ab 14 Uhr Treckerfahrt durch den Ort mit Haltepunkten; Infos in einem Weihnachtsbrief, der im Ort verteilt wird (P. Kühl u. Team) – Heilig-Kreuz-Gemeinde Kirchdorf: Für alle Gottesdienste in Kirchdorf und Langreder: Anmeldung unter https://kirche-kirchdorf-langreder.gottesdienst-besuchen.de, außerdem 3G-Regelung mit Einlasskontrolle und FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände – Fr. 17.30 Uhr Christvesper auf dem Kirchhof (Pn. Kalmbach u. Konfirmanden) – Kapelle Langreder: Fr. 16.15 Uhr Christvesper auf dem Hof der Familie Wissel, Kapellenstr. 14 (Pn. Kalmbach) – Großgoltern: Fr. 15.30 Uhr und 18 Uhr GD unter freiem Himmel auf dem Gut Familie von Alten, Gutsstraße (P. Schneider) – Stemmen: Fr. 15.30 Uhr GD unter freiem Himmel auf dem Gut Familie von Rössing (P. i.R. Schneider).

Gemeinden Gehrden: Anmeldungen unter gehrden.gottesdienst-besuchen.de – Kirchengemeinde Lenthe: Fr. 16 Uhr GD im Schafstall, Untergut Lenthe, 2G-Regel, Anmeldung erbeten (Sup. i.R. Kühne-Glaser) – Kapellengemeinde Northen: Fr. 16.30 Uhr Andacht auf dem Hof Meyer, 2G, Anmeldung erbeten (Präd. Dengler) – Kapellengemeinde Ditterke: Fr. 16 Uhr GD (Pn. Spichale) – Kapellengemeinde Everloh : Fr. 17.30 Uhr Andacht an der Kapelle (Präd. Dengler) – Margarethengemeinde Gehrden: Fr. 11 Uhr Film-GD für Kinder und Eltern, Fr. 15 Uhr Freiluft-GD auf dem Marktplatz (P. v. Heyden), Fr. 16.15 Uhr GD, 3G-Regel, Anmeldung unter (01 57) 78 65 15 19 (P. v. Heyden), Fr. 17.30 Uhr GD, 2G-Regel, Anmeldung unter (01 57) -78 65 15 19 (Prädn. Steffens), Fr. 23 Andacht auf dem Marktplatz (P. v. Heyden) – Kapellengemeinde Lemmie: Fr. 16.30 Uhr Freiluft-GD vor dem Gutshaus (P. Pahl) – Kapellengemeinde Redderse: Fr. 17.45 Uhr Freiluft-GD, Hof Winterberg (P. Pahl) – St.-Agatha-Kirchengemeinde Leveste: Fr. 18 GD (Pn. Spichale), Fr. 23 GD (Präd. Dengler).

Kirchenkreis Ronnenberg, Gemeinden Wennigsen: Die für die Gemeinden aktuellen Hygieneregeln für Gottesdienstbesuche erfragen Sie bitte im Pfarrbüro oder entnehmen sie der Homepage der Kirchengemeinde. – Holtensen: Fr. 17 Uhr und 18 Uhr Christvesper (P. Funke) Bredenbeck: Krippenspiel auf dem Rittergut Knigge (Team) – Marien-Petri-Gemeinde Wennigsen: Fr. 12.30–16.30 Uhr Stationen Krippenspiel (D. Wulf-Wagner u. Team der Ev. Jugend), Fr. 17.45, 18.30 und 19.15 Uhr Christvesper (P. Wedemeyer), Fr. 22 und 22.45 Uhr gemeinsame Christmette der Kirchengemeinden Wennigsen und Holtensen-Bredenbeck (Pn. Stark) – Kapelle Sorsum: Fr. 15 Uhr Krippenspiel vor der Johanneskapelle Sorsum (C. Wallat u. Team) – Wennigser Mark: Fr. 16 Uhr Christvesper (Pn. Stark).

Gemeinden Ronnenberg:Die für die Gemeinden aktuellen Hygieneregeln für Gottesdienstbesuche erfragen Sie bitte im Pfarrbüro oder entnehmen sie der Homepage der Kirchengemeinde. – Kirchengemeinde Benthe: Fr. 16 Uhr Krippenspiel in der Scheune Behrens (Lktn. Bechtloff, M. Schulze), Fr. 17.30 Uhr Christmette in der Scheune Behrens (Sup. i.R. Kühne-Glaser) – Johannes-Kirchengemeinde Empelde: Fr. 14 und 15.30 Uhr Krippenspiel im Innenhof (Pn. Pieczka), Fr. 17 und 18.30 Uhr Christvesper in der Kirche (Pn. Klies) – Michaelisgemeinde Ronnenberg: Fr. 14.30 Uhr Kleinkinderchristvesper, draußen, 3G-Regel (Fr. Tammert u. Diakn. Marquardt), Fr. 16 Uhr Christvesper für Familien, draußen, 3G-Regel (Fr. Tammert u. P. Piehl), Fr. 18 Uhr Christvesper, draußen, 3G-Regel (P. Piehl), Fr. 23 Uhr Christmette in der Kirche, 2G-Regel (Sn. Marklein) – Versöhnungsgemeinde Weetzen : Fr. 14.30 Uhr Kleinkinder-GD (OKRin Sendler-Koschel), Fr. 15.30, 16, 16.30 und 17 Uhr Familienandacht (P. Koschel), Fr. 18 Uhr Christvesper (P. Koschel) – Kapellengemeinde Linderte: Fr. 16 Uhr GD mit Krippenspiel, Lüderser Straße (OKRin Sendler-Koschel), Fr. 16.45 Uhr GD mit Krippenspiel, Bolzplatz in Linderte (OKRin Sendler-Koschel) – Johannes-der-Täufer-Gemeinde Wettbergen: Fr. 14 und 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel im Gemeindezentrum (Diakn. Flathmann), Fr. 17 und 18 Uhr Christvesper vor der Kirche (P. Harms), Fr. 19 Uhr Christvesper mit Blockflötentrio in der Kirche, 2G-Regel (Prädn. Zimmermann) – Kapellengemeinde Ihme-Roloven: Fr. 16.30 Uhr Christvesper in der Scheune, Hof Schild, 2G-Regel (Sn. Marklein).

Evangelische Gemeinden,erster Weihnachtstag

Die für die Gemeinden aktuellen Hygieneregeln für Gottesdienstbesuche erfragen Sie bitte im Pfarrbüro oder entnehmen sie der Homepage der Kirchengemeinde. – Kirchenkreis Ronnenberg, Bantorf und Hohenbostel: Kirchenkreis Ronnenberg, Gemeinden Barsinghausen: Bördedörfer Barsinghausen: Sa. 10 Uhr musikalischer Weihnachts-GD in Bantorf (Pn. Pankratz-Lehnhoff) – Mariengemeinde Barsinghausen: Sa. 10 Uhr Fest-GD mit Quartett, um Anmeldung wird gebeten: marien-barsinghausen.gottesdienst-besuchen.de (P. Holly).

Gemeinden Gehrden: Margarethengemeinde Gehrden: Sa. 10 Uhr GD mit Abendmahl (Pn. Spichale) – Kapellengemeinde Lemmie: Sa. 11 Andacht (Theologiestudentin Butzer) – Kapellengemeinde Redderse: Sa. 10 Uhr Andacht (Theologiestudentin Butzer).

Kirchenkreis Ronnenberg, Gemeinden Ronnenberg: Johannes-Kirchengemeinde Empelde: Sa. 11 Uhr Fest-GD mit Posaunenchor (Pn. Pieczka) – Michaelisgemeinde Ronnenberg: Sa. 10.30 Uhr GD (P. Piehl) – Johannes-der-Täufer-Gemeinde Wettbergen: Sa. 10 Uhr Fest-GD (P. Kurmeier).

Evangelische Gemeinden,zweiter Weihnachtstag

Kirchenkreis Neustadt: Groß Munzel: So. 10.30 Uhr GD „9 lessons and carols“, unter 2G-Regel (Pn. Krohmer) – Kirchenkreis Ronnenberg, Bantorf und Hohenbostel: Kirchenkreis Ronnenberg, Gemeinden Barsinghausen: Die für die Gemeinden aktuellen Hygieneregeln für Gottesdienstbesuche erfragen Sie bitte im Pfarrbüro oder entnehmen sie der Homepage der Kirchengemeinde. – Bördedörfer Barsinghausen: So. 11 Uhr weihnachtlicher Zoom-GD für Familien, Link auf www.kirchenkreis-ronnenberg.de – Mariengemeinde Barsinghausen: So. 10 Uhr Fest-GD mit G. Pursche (Flöte) und M. Grahovac (Bajan) (Pn. Junginger) – Petrusgemeinde Barsinghausen: So. 11 Uhr regionaler Zoom-Familien-GD, Link unter www.kirchenkreis-ronnenberg.de/angebote/gottesdienste (Pn. Köhler, Diakn. Wolter) – Christusgemeinde Egestorf: So. 10.45 Uhr GD (Pn. Clemens) – Großgoltern: So. 9.30 Uhr Fest-GD (P. Schneider) – Stemmen: So. 10.45 Uhr Fest-GD (P. Schneider) – Kirchengemeinde Benthe: So. 18 Uhr GD (Sup. i.R. Kühne-Glaser).

Gemeinden Gehrden: Margarethengemeinde Gehrden: 10 Uhr GD mit Abendmahl (P. v. Heyden).

Kirchenkreis Ronnenberg, Gemeinden Wennigsen: Holtensen : Andacht to go – Bredenbeck: Andacht to go – Marien-Petri-Gemeinde Wennigsen: So. 17 Uhr gemeinsamer Gottesdienst der Kirchengemeinden Wennigsen und Holtensen-Bredenbeck mit anschließender Verabschiedung des Weihnachtsfestes (P. Wedemeyer und Team).

Gemeinden Ronnenberg: Johannes-Kirchengemeinde Empelde: So. 11 Uhr GD (Pn. Klies) – Michaelisgemeinde Ronnenberg: So. 10.30 Uhr GD (Sup. i.R. de Boer) – Versöhnungsgemeinde Weetzen: So. 10.30 Uhr GD (P. Koschel) – Johannes-der-Täufer-Gemeinde Wettbergen: So. 10 Uhr GD (P. Harms) – Kapelle Ihme-Roloven: So. 10 Uhr GD (Sn. Marklein).

Katholische Gemeinden

Empelde (ev. Johanniskirche): Sa. 9.30 Uhr Weihnachtsmesse – Ronnenberg: Fr. 11 Uhr und 12 Uhr Klitzekleine Weihnacht für Familien mit Kindern; So. 9.30 Uhr Weihnachtsmesse – Gehrden: Fr. 15–17 Uhr Offene Kirche mit Besuch der Krippe und Krippenspiel online, Fr. 23 Uhr Christmesse, mit Onlineübertragung: stream.lagertonne.de; So. 10.30 Uhr Weihnachtsmesse, mit Onlineübertragung: streamlagertonne.de – Barsinghausen: Fr. 15–16.30 Uhr Offene Kirche mit Besuch der Krippen und Krippenspiel online; Sa. 10.30 Uhr Festamt in St. Barbara, Sa. 15–17 Uhr Offene Kirche, mit Besuch der Krippe und Krippenspielfilm, Sa. 17.30 Uhr Christmesse – Wennigsen: So. 9 Uhr Messe.

Evangelisch-freikirchliche Gemeinden

Barsinghausen: Fr. 16 Uhr GD zur Christvesper, Anmeldung unter jensonken@aol.com (P. Marks, P. Bunde); So. 10 Uhr GD, Christvesper, Jahresschlussandacht, Anmeldung unter jensonken@aol.com, auch im Livestream (P. Marks /P. Bunde) – Wennigsen: Fr. 16 Uhr Heiligabend-GD (Pn. Alischöwski); So. 10 Uhr gemeinsamer GD der Gesamtgemeinde Hannover in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Walderseestraße, Hannover.

Neuapostolische Gemeinde

Barsinghausen: Sa. 10 Uhr Weihnachts-GD; Mi. 19.30 Uhr Jahresabschluss-GD.

Von Sylke Lomoth