Barsinghausen

Nach der Änderung der niedersächsischen Corona-Verordnung dürfen in den Kirchen ab sofort wieder Andachten und Gottesdienste gefeiert werden, sofern die Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden. Die Gemeinden in der Kirchenregion Barsinghausen haben sich darauf verständigt, dass es zunächst Andachten in unterschiedlicher Form in den Kirchen geben wird. Reguläre Gottesdienste sollen nach Mitteilung von Pastorin Uta Junginger von der Mariengemeinde erst wieder ab dem Pfingstfest (31. Mai) gefeiert werden.

Auch weiterhin Videoandachten

In der St.-Blasius-Kirche in Großgoltern lädt Pastor Armin Schneider für Sonntag, 10. Mai, ab 10 Uhr zur ersten Andacht ein. In der Kirchengemeinde Bördedörfer Barsinghausen hält Pastorin Elke Pankratz-Lehnhoff Andachten am 10. und 24. Mai in der Thomaskirche Hohenbostel und am 17. Mai in der Alexandrikirche in Bantorf. Beginn ist jeweils um 10 Uhr.

Die Christusgemeinde Egestorf plant, jeweils sonntags ab 10.45 Uhr in der Kirche Andachten zu feiern mit Pastorin Ute Clemens und Pastor Sebastian Kühl. In der Heilig-Kreuz-Kirche Kirchdorf werden im Mai sonntags weiterhin Videoandachten mit Pastorin Ute Kalmbach auf der Homepage der Gemeinde www.kirche-kirchdorf-langreder.de zu sehen sein. Sonntags ist die Kirchdorfer Kirche von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Barsinghäuser Mariengemeinde lädt für Sonntag, 10. Mai, zu zwei Andachten ein, die um 10 Uhr und um 10.40 Uhr beginnen und von Pastorin Uta Junginger gehalten werden. Mit dabei sind Ole Magers ( Piano) und Gerald Pursche (Querflöte). Eine Andacht wird auch auf der Homepage der Mariengemeinde unter www.mariengemeinde-barsinghausen.de ab 5 Uhr morgens als Video zu sehen sein. In der Petrusgemeinde lädt Pastorin Kristin Köhler am Sonntag in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr zu Andachten ein. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.kirchenkreis-ronnenberg.de/gemeinden/region-barsinghausen/petrusgemeinde-barsinghausen. Außerdem schickt die Petrusgemeinde weiterhin Gottesdienste per E-Mail zu.

Von Andreas Kannegießer