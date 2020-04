Barsinghausen

Wegen der Corona-Pandemie dürfen auch in der Karwoche mit Gründonnerstag und Karfreitag sowie an den Osterfeiertagen keine Gottesdienste in den Kirchen und Kapellen gefeiert werden. „Wir antworten in den Kirchen- und Kapellengemeinden mit einer Vielzahl an kreativen Angeboten“, sagt Superintendentin Antje Marklein. Es gebe unter anderem Onlinegottesdienste, aber auch E-Mails, Briefgrüße zu den Feiertagen oder auch Angebote wie die Texte am Schaukasten oder an der Kirchentür, die jeder mitnehmen darf. Marklein dankt den Hauptamtlichen in den Gemeinden für ihr besonderes Engagement.

Unter dem Motto „Andacht to go“ können sich Gläubige in der Mariengemeinde Materialien mit nach Hause nehmen. Quelle: Privat

Anzeige

In der Kirchenregion Barsinghausen gibt es folgende Angebote im Internet:

Unter der Adresse www.kirche-kirchdorf-langreder sendet Pastorin Ute Kalmbach zum Karfreitag einen Videogruß aus der Kirchdorfer Heilig-Kreuz-Kirche, der ab Gründonnerstagmittag abrufbar ist. Einen weiteren Gruß zum Osterfest gibt es ab Ostersonntag, 6 Uhr morgens.

Für Egestorf und Nienstedt stellen Pastorin Ute Clemens und Pastor Sebastian Kühl eine Osterbotschaft am Ostersonntag auf die Homepage der Kirchenregion Barsinghausen: www.kirchenkreis-ronnenberg.de/gemeinde/region-barsinghausen. Dort muss dann die Christusgemeinde ausgewählt werden.

Aus der Barsinghäuser Klosterkirche und dem Gemeindehaus werden im Youtubekanal der Mariengemeinde Barsinghausen und unter der Adresse www.mariengemeinde-barsinghausen Andachten zu Gründonnerstag mit Pastor Jürgen Holly sowie Gottesdienste zu Ostersonntag mit Pastorin Uta Junginger und Ostermontag mit Pastor Holly mit einer gereimten Predigt zu sehen sein.

Auf der Homepage der Barsinghäuser Petrusgemeinde unter www.kirchenkreis-ronnenberg.de/gemeinden/region-barsinghausen (und dann die Petrusgemeinde auswählen) finden sich täglich neue Angebote. Vor der Kirche steht ein sogenannter Baum des Lebens mit Gebeten. Zu Ostern ist eine Videobotschaft geplant, die über die Homepage abrufbar ist.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer