Barsinghausen

In der Seniorenresidenz am Kaiserhof wird an diesem Vormittag ein runder Geburtstag gefeiert: Gerhard Franke ist 100 Jahre alt. „Wir sagen nicht ,Herr Franke‘, sondern ,unser Herr Franke‘, und wenn wir ihn nicht sehen können, dann hören wir ihn, denn er pfeift oft vor sich hin“, erzählen die Mitarbeiterinnen der Seniorenresidenz, in der der rüstige Hundertjährige vor eineinhalb Jahren Quartier bezogen hat.

Zu seinen Ehren ist nun der Saal geschmückt und eine große Tafel aufgebaut worden, denn die Reihe der Gratulanten ist lang. Gleich nach dem Ständchen gratuliert die stellvertretende Bürgermeisterin Marlene Hunte-Grüne. „Hundert Jahre alt zu werden ist ein besonderes Privileg“, liest sie aus der Ehrenurkunde vor, die von Bürgermeister Henning Schünhof unterschrieben ist. Franke sei Zeitzeuge von Ereignissen geworden, die andere nur aus Geschichtsbüchern kennen würden. Hunte-Grüne nutzt die Gelegenheit für einen persönlichen Dank, denn Franke hatte sich in den 25 Jahren während seiner ehrenamtlichen Aktivitäten als Versichertenältester bei der Knappschaft auch für die Belange ihrer Familie eingesetzt.

30 Jahre im Bergbau gearbeitet

Ursprünglich kam Franke aus der Landwirtschaft, wechselte aber 1954 von Bad Nenndorf nach Barsinghausen und arbeitete mehr als 30 Jahre unter Tage im Bergbau. Als die Zeche in Barsinghausen schloss, war er fortan in Ronnenberg bei der Kalichemie tätig.

An seinem Ehrentag weicht ein Mann nicht von seiner Seite, der sich ebenfalls um Barsinghausen und seine Menschen verdient gemacht hat: Dieter Lohmann. Beide gehören zu den Bergmännern der ersten Stunde, die aus der früheren Zeche das heutige Besucherbergwerk aufgebaut haben.

Lesen Sie auch Seltene Auszeichnung: Gerhard Franke ist seit 80 Jahren in der Gewerkschaft

Jubilar ist noch sportlich aktiv

„Mein Vater war immer für uns, seine Kinder und Enkelkinder da. Er ist sehr hilfsbereit und hat sich immer für andere eingesetzt“, erzählt Frankes Tochter Magrid Weiss. Auf die Frage, wie er dieses hohe Alter wohl erreicht habe, schmunzelt sie. „Mein Vater ist sehr rege. Er macht alles mit, sei es Kegeln, Bingo, Ausflüge und vor allem: Sport. Er hat ein Fitnessgerät in seinem Zimmer, wo er jeden Tag trainiert.“ Außerdem sei er sehr gläubig und bete jeden Abend.

Wie die Tochter weiter berichtet, trinkt der Jubilar auch gern mal ein Bier und ein Schnäpschen. Außerdem lese er jeden Tag die Zeitung von vorne bis hinten. „Er ist belesen und politisch interessiert, das war schon immer so“, berichtet Weiss. Die Corona-Zeit habe Gerhard Franke gut verkraftet. „Mein Vater hatte Corona, aber ohne Symptome.“

Nun freut sich der Hundertjährige auf den Nachmittag, für den sich weitere Familienmitglieder und Freunde angekündigt haben. „Wir wohnen inzwischen wieder alle in der Nähe und sehen uns regelmäßig“, berichtet die Tochter.

Als 16-Jähriger ist Gerhard Franke (Zweiter von rechts) in die heutige Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie eingetreten. Einige Weggefährten gratulieren zum runden Geburtstag und rufen den traditionellen Bergmannsgruß durch den Saal. Quelle: Maike del Rio

Von Maike del Rio