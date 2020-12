Barsinghausen

Wer bei einem ausgedehnten vorweihnachtlichen Einkaufsbummel in der Barsinghäuser Innenstadt ein menschliches Bedürfnis verspürt, hat zurzeit schlechte Karten: Die öffentlich zugänglichen Toiletten im ASB-Bahnhof sind ebenso geschlossen wie Gaststätten und Cafés, und in den Geschäften sind Toilettengänge derzeit ebenfalls nicht möglich.

Eine Wennigserin hat in diesen Tagen entsprechende Erfahrungen in der Barsinghäuser City gemacht. Sie komme gern zum Einkaufen nach Barsinghausen und halte sich dabei auch gern länger auf, berichtet die Frau. Da könne es vorkommen, dass sie zwischendurch eine Toilette aufsuchen wolle. Normalerweise stehe dann der Bahnhof zur Verfügung – „oder ich setze mich zwischendurch in ein Café und gehe dann dort zur Toilette“.

Anzeige

Geschäfte weisen Kundin ab

In Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders. Die Toiletten im Bahnhof fand die Wennigserin verschlossen vor. In mehreren Geschäften sei sie unter Verweis auf strenge Hygieneregeln abgewiesen worden. „Mir wurde gesagt, dass sonst mehr Personal zur Reinigung der Toiletten vorgehalten werden müsste“, berichtet die Frau. Auch von besonderen Auflagen des Ordnungsamtes sei die Rede gewesen. Nach mehreren Versuchen hat die Wennigserin resigniert. „Ich musste meinen Einkaufsbummel abbrechen und bin nach Hause gefahren“, sagt sie.

Die Wennigserin findet, dass es möglich sein müsse, „eine gemeinsame Lösung“ für das Toilettenproblem in Barsinghausen zu finden. Sie verweist auf die Situation in ihrem Heimatort. „ Wennigsen ist viel kleiner, hat aber zwei öffentlich zugängliche Toiletten.“ Eine befinde sich in einem Supermarkt an der Hauptstraße, die zweite im Rathaus.

Marktmeister sieht Gesprächsbedarf

Auch Marktleiter Hans Kilp, der in Barsinghausen für den Wochenmarkt verantwortlich zeichnet, bestätigt das Problem fehlender Toiletten. „Gerade unsere älteren Kunden beschweren sich immer wieder“, sagt er. Unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie bestehe Gesprächsbedarf, sagt Kilp: „Die Marktstraße braucht eine öffentliche Toilette. So kann es nicht weitergehen.“

Aktuell hat sich Kilp mit einem Appell an den Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen gewandt: Dessen Vorstand möge doch auf die Mitgliedsbetriebe einwirken, dass in Einzelfällen in den Läden Toilettengänge ermöglicht würden, wünscht sich der Marktmeister.

Unser-Barsinghausen-Vorsitzender Hendrik Mordfeld kann Kilp und auch der Wennigser Kundin derzeit allerdings wenig Hoffnung machen. „Wir verstehen das Problem, aber es liegt nicht an uns“, sagt Mordfeld. Er verweist auf die individuellen Hygienekonzepte, die jedes Geschäft vorweisen müsse. Im Fall seines Unternehmens – der Bäckerei Hünerberg – sei dieses Konzept etwa in Zusammenarbeit mit dem eigenen Verband erstellt worden. In Zeiten ohne Pandemie reichten eine Reinigung der Toilettenanlage und mehrere Sichtkontrollen pro Tag aus, erläutert er. Jetzt müsste dagegen nach jeder Benutzung desinfiziert werden. So bleibe den Geschäftsleuten keine andere Möglichkeit, als die Toiletten ausschließlich den eigenen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

ASB: Keine andere Entscheidung möglich

Ähnlich argumentiert der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der zugleich die Schließung der Toilettenanlage im Bahnhof bestätigt. „Wir haben es lange versucht und auch gehadert, weil wir die Probleme kennen“, sagt ASB-Mitarbeiterin Bettina Richter. Letztlich sei aber auch aus Sicht des ASB keine andere Entscheidung möglich gewesen. Sie verweist auf die strengen Regeln während der Pandemie. Die Desinfektion der Toiletten nach jeder Benutzung sei „einfach nicht zu leisten“.

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung erläutert auf Anfrage, dass sich ein Verbot zur Bereitstellung von Kundentoiletten weder aus der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen noch aus der Allgemeinverfügung der Region Hannover ergebe. Auch seitens der Stadt seien mit den Geschäftsinhabern keine entsprechenden Absprachen getroffen worden, sagt Stadtsprecher Andreas Schröter. Er bestätigt aber, dass es für die Nutzung der Kundentoiletten einer Regelung in den individuellen Hygienekonzepten der Geschäfte bedürfe.

Der höhere Reinigungsbedarf halte derzeit viele Geschäfte davon ab, die Toiletten zu öffnen, sagt der Stadtsprecher. Er betont zugleich das Interesse der Stadt an geöffneten Kundentoiletten, weil das auch ein Anreiz für Menschen sein könne, ihre Einkäufe in Barsinghausen zu erledigen. „Die Entscheidung liegt einzig bei den Geschäftsinhabern“, sagt Schröter.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer