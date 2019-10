Barsinghausen

Geschäftsleute aus der Deisterstadt bereiten für die Adventszeit wieder eine große Weihnachtslotterie mit vielen Gewinnmöglichkeiten vor. Zu den Hauptpreisen bei den zwei Verlosungen am 30. November und am 14. Dezember ab 15 Uhr im Weihnachtsdorf gehören jeweils zehn Weihnachtsgänse sowie Gutscheinpakete der teilnehmenden Geschäfte im Wert von mindestens 50 Euro je Paket.

Elfte Lotterie seit 2009

Zum elften Mal seit der Premiere im Jahr 2009 bieten die Geschäftsleute unter Federführung des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen eine Lotterie in der Adventszeit an. Zwischen 20 und 25 Geschäfte beteiligen sich jedes Jahr an dieser Aktion und geben Lose an ihre Kunden ab. Die ersten Lose sind ab dem 1. November erhältlich.

„Jedes Geschäft bestimmt selbst, ab welchem Einkaufswert die Lose abgegeben werden. Da gibt es keine allgemein gültigen Regeln“, sagt Martin Wildhagen vom Organisationsteam. Der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen veröffentlicht eine Übersicht über die teilnehmenden Geschäfte ab Ende Oktober auf der Internetseite www.unser-barsinghausen.de.

Bis zu 15.000 Lose im Umlauf

In den Vorjahren waren bis zu 15.000 Teilnahmescheine für die beiden Verlosungen im Umlauf und versprachen den Kunden somit viele Chancen auf einen Gewinn. Laut Wildhagen kommen jeweils 500 bis 600 Menschen zu den Verlosungen in das Weihnachtsdorf am Thie – in der Hoffnung, eine der insgesamt 20 Weihnachtsgänse oder der Gutscheinpakete zu gewinnen. „Eine tolle Sache und ein schönes Erlebnis in der vorweihnachtlichen Atmosphäre“, sagt Wildhagen.

Wer seine Chancen auf einen Preis erhöhen will, kann an den beiden Verlosungssonnabenden am 30. November und am 14. Dezember zusätzlich Lose zum Preis von 1 Euro erwerben. Der Verkaufsstand öffnet an beiden Tagen um 14 Uhr im Weihnachtsdorf am Thie. Wer einen Preis gewinnen will, muss bei der Verlosung persönlich anwesend sein und das Los-Doppel mit der Gewinnzahl als Beleg vorweisen.

Weihnachtsdorf 2019 öffnet am 29. November Die Planungen für das Weihnachtsdorf 2019 gehen in die entscheidende Phase: Nach Angaben von Ulla Völkner, erste Vorsitzende der privaten Betreiber von der Interessengemeinschaft (IG), öffnet das Weihnachtsdorf am Freitag, 29. November, um 16 Uhr auf dem Thie. Bis zum Freitag, 20. Dezember, öffnen die Hütten und Verkaufsstände täglich von 14 bis 20 Uhr sowie sonnabends bereits um 11 Uhr. Zum ersten Mal baut die IG eine kleine überdachte Bühne für Live-Vorstellungen auf – zum Beispiel für musikalische Auftritte des Heimatchores Eckerde, der Jugendband der Mariengemeinde, des Wilhelm-Stedler-Kinderchores, der Hannah’s Band sowie von Solomusiker Stefan Basler. Zum Adventsprogramm im Hüttendorf gehören außerdem ein Drehorgelspieler, Musik von Manni und Wilhelm mit Gitarre und Akkordeon sowie Gastspiele eines Puppen- und eines Mäusetheaters. „Dieses Jahr haben wir ein richtig pralles Unterhaltungsangebot“, kündigt die IG-Vorsitzende an.nn

