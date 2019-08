Barsinghausen

Infos rund um das Thema Gesundheit erhalten Besucher am Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr beim Gesundheitstag Barsinghausen. Die Veranstaltung wird zum vierten Mal in der Deisterstadt angeboten, dieses Mal an einem neuen Veranstaltungsort: Im Schulzentrum am Spalterhals. Auf der dort größeren Fläche gibt es auch einige Neuerungen. Der Eintritt ist frei.

Experten, Vereine und Ehrenamtliche informieren zu gesundheitsorientierten Themen. Einer der Schwerpunkte in diesem Jahr: Gesund sein im Alter. „Die Menschen werden immer älter, sodass es wichtig ist, die Gesundheit und Vitalität möglichst lange zu erhalten“, erläutern die Veranstalter. „Vorsorge sollte daher schon frühzeitig beginnen und bis ins hohe Alter eine Selbstverständlichkeit sein.“

Ernährungsberatung wird angeboten

Mit einer bewussten, ausgewogenen Ernährung und Bewegung wird der Grundstein für die Vitalität im Alter gelegt, heißt es dazu seitens der Veranstalter. Welche Ernährung auch bei chronischen Krankheiten wie Diabetes, Rheuma und Allergien helfen können, erfahren Besucher ganz individuell an mehreren Ständen. In einem Vortrag, der um 11.45 Uhr beginnt, geht Anett Grupe auf die Unterschiede zwischen guten und schlechten Fetten ein und erklärt deren Auswirkungen auf den Körper.

Dennoch: Auch bei einer ausgewogener Ernährung können bestimmte Krankheiten auftreten. Eine davon ist Arthrose, die häufigste aller Gelenkerkrankungen, unter der allein in Deutschland mehrere Millionen Menschen leiden. Beim Gesundheitstag stellt Hans Walrafen in seinem Vortrag ab 13.15 Uhr eine Alternative vor, die Krankheit mit Mikronährstoffen zu behandeln.

Stylistin berät Besucher

Darüber hinaus bietet die Stylistin und Visagistin Julia Veit an einem Stand eine Typberatung mit Tipps für das richtige Make up, Kleidung und die passende Farbe zur Persönlichkeit an.

Lernen, mit Stress umzugehen

Wie es zu schaffen ist, dem Stress des Alltags zu begegnen, erfahren die Besucher bei verschiedenen Selbsthilfegruppen und Fachvorträgen zu Themen wie „Und plötzlich ist alles anders – Belastende Ereignisse und ihre Auswirkungen“ um 14 Uhr und „Hochsensibilität und Achtsamkeit“ um 14.30 Uhr. Dass man gute Laune heraufbeschwören kann, zeigt Lena Hannemann mit einer Übung um 16 Uhr zu dem Thema „Lachen ist gesund“.

Pflege wird thematisiert

Ein weiteres Motto des Gesundheitstages lautet „ambulant vor stationär“. Darin geht es um die Frage, wie es besonders pflegebedürftigen Menschen ermöglicht werden kann, möglichst lange und selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Ein besonderer Fokus liegt dabei in der Anpassung der Wohnräume.

Besucher können einen Hörtest machen. Quelle: dpa (Symbolbild)

Besucher machen Gesundheitschecks

Zudem werden während des gesamtem Gesundheitstags kostenlose Gesundheitschecks angeboten. Über Hör- und Blutzuckertests sowie einer Messung des Blutdrucks hinaus, erhalten Besucher auf dem Aktiv-Parcours die Gelegenheit, ihre Körperkoordination spielerisch zu erproben – und dort Preise zu gewinnen. Die Johanniter erklären an ihrem Stand den Hausnotruf und die technischen Voraussetzung dafür. Außerdem erfahren Besucher dort, was bei Notfällen zu tun ist. Außerdem gibt es von Ausstellern Tipps zur Haussicherheit und für den Gebrauch von Wasserfiltern.

Von Lisa Malecha