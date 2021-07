Barsinghausen

Die Landwirte im Calenberger Land haben den ersten Teil der sommerlichen Getreideernte abgeschlossen. „Die Gerste ist inzwischen komplett weg“, sagt Landvolk-Bezirksvorsitzender Arnd von Hugo. Die Ergebnisse bleiben allerdings hinter den ursprünglich hohen Erwartungen zurück und fallen allenfalls durchwachsen aus. „Die Qualität bei uns ist schmal, die Erträge durchschnittlich“, sagt von Hugo. „Gleiches erwarten wir für den Weizen.“

Die Rahmenbedingungen in diesem Sommer schienen eigentlich vielversprechend: Nach mehreren überwiegend trockenen Jahren hat es in diesem Frühjahr und auch in den Sommerwochen immer wieder geregnet. „Das war erfreulich und hat geholfen“, sagt von Hugo. Die Wasserversorgung der Pflanzen sei „sehr ordentlich“ gewesen, gerade auch auf den besonders schweren und damit wertvollen Böden im Deistervorland.

Dass die Ernte bei der Gerste dennoch nicht so gut ausfallen würde, habe sich bei der Begutachtung der Ähren in den letzten Wochen zwar schon angedeutet, wie der Landwirt aus Groß Munzel berichtet. „Aber wir rätseln, warum das so ist.“ Vielleicht habe letztlich etwas Sonnenschein gefehlt, aber das sei Spekulation.

Mais und Rüben entwickeln sich prächtig

Die Bauern im Deistervorland haben laut von Hugo etwa 8,5 Tonnen Gerste pro Hektar geerntet. „Zehn Tonnen wären ein guter Wert.“ Im vergangenen Jahr hatten die örtlichen Landwirte zwischen neun und zehn Tonnen pro Hektar von der Getreidesorte eingefahren.

Die Ernte wird in den nächsten Tagen auf den Rapsfeldern fortgesetzt, ehe dann Anfang August der Weizen an der Reihe ist. Erst im Spätsommer und Herbst stehen die Maisernte und die Ernte der Zuckerrüben auf dem Programm. Bei diesen beiden Pflanzensorten sieht bisher alles nach einem sehr guten Jahr aus. Sowohl die Mais- als auch die Rübenfelder entwickeln sich prächtig. „Ich bin erstaunt, wie hoch der Mais schon steht“, sagt von Hugo. Auch die Zuckerrüben seien „im Blatt unwahrscheinlich stark“.

Dass am Ende eine sehr gute Ernte dabei herauskommt, ist aber noch längst nicht ausgemacht: Das hänge beim Mais davon ab, ob sich auch die Kolben entsprechend weiterentwickelten und nicht nur die Blätter, erläutert der Landvolk-Bezirksvorsitzende. Gleiches gilt auch für die Zuckerrüben. „Noch sind die Rübenkörper nicht so ausgebildet, um das beurteilen zu können.“ Ihre Hoffnung richten die Landwirte nun auf einen schönen Spätsommer. „Ein bisschen mehr Sonne wäre gut“, sagt von Hugo.

Standortbedingungen entscheidend für Ertrag

Die Ernteerträge und die Qualität hängen extrem von den Standortbedingungen ab. Während der schwere Boden im Deistervorland Wasser lange speichern kann, herrschen schon wenige Kilometer nördlich jenseits des Mittellandkanals ganz andere Bedingungen. Dort fließt Regenwasser im sandigen Untergrund viel schneller in tiefere Schichten ab, sodass die Pflanzen deutlich schlechter mit dem lebensnotwendigen Nass versorgt werden. Im Ergebnis können die Hektarerträge im Deistervorland in trockenen Jahren mitunter zweieinhalbmal höher ausfallen als auf Sandböden, wie von Hugo erläutert.

In feuchteren Jahren, so wie 2021, schließe sich die Schere. Der Bezirkslandwirt vermutet, dass die Berufskollegen im Norden diesmal etwa zwei Tonnen weniger ernten werden als die Bauern im Deistervorland. „Auf schwächeren Böden dürfte die Ernte wohl ganz gut ausfallen“, sagt von Hugo.

Von Andreas Kannegießer