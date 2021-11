Barsinghausen

Entsteht mit der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes am Calenberger Kreisel ein neues Vorzeigeprojekt für Klimaschutz? In Kooperation mit der Region Hannover will die Stadt Barsinghausen dort einen ökologisch vorbildlichen Standort für Gewerbe entwickeln – mithilfe einer klimaneutralen Wärmeversorgung, die auf erneuerbare Energien statt auf fossile Rohstoffe setzt. Eine Machbarkeitsstudie soll verschiedene Versorgungsmöglichkeiten für diesen Bereich prüfen.

Schünhof fordert höheren Stellenwert für Klimaschutz

Laut Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) muss der Klimaschutz auf kommunaler Ebene einen höheren Stellenwert erhalten. „Es geht darum, endlich einen deutlichen Schritt nach vorn zu machen. Dazu soll eine klimaneutrale Wärmeversorgung hier im künftigen Gewerbegebiet beitragen“, sagte Schünhof bei einem Ortstermin mit Regionsdezernentin Christina Karasch.

Auf einem rund 80.000 Quadratmeter großen Areal im östlichen Steinklippenfeld, zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet und dem Hundeplatz gelegen, weist die Stadt neue Flächen für die Ansiedlung möglichst zukunftsträchtiger Betriebe mit attraktiven Arbeitsplätzen aus. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist beschlossene Sache. „Aber wir wollen hier keinen weiteren konventionellen Standort schaffen, sondern selbst den Mut zu einer ökologischen Alternative bei der Wärmeversorgung zeigen“, erläuterte der Bürgermeister.

Abwärme von Bahlsen nutzen?

Vorrang erhalten dabei erneuerbare Energien oder auch die Nutzung von Abwärme aus der Keksproduktion des benachbarten Bahlsen-Werkes. Die räumliche Nähe der Keksfabrik zur Erweiterungsfläche des Gewerbestandortes eröffne eventuell zusätzliche Möglichkeiten. „Die Firma zeigt ihre Bereitschaft, bei einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung verschiedener Alternativen mitzumachen“, betonte Schünhof. Das könne einen Schub für den gesamten Standort geben.

An den Kosten dieser Machbarkeitsstudie beteiligt sich die Region Hannover mit 14.104 Euro, das entspricht einer Förderquote von 80 Prozent. Im Rahmen der Studie ist nach Angaben von Regionsdezernentin Christine Karasch ausdrücklich vorgesehen, Fotovoltaik und Solarthermie in die Prüfung mit einzubinden. Zudem eröffne die Studie auch Fördermöglichkeiten für spätere Investitionen in den Klimaschutz.

Als baulicher Standard für alle neuen Gebäude sei die Effizienzhaus-Stufe 55 vorgegeben – das bedeutet einen bis zu 45 Prozent niedrigen Verbrauch von Primärenergie. Für alle Neubauten mit gewerblicher Nutzung seien ab 2022 in Niedersachsen zudem Fotovoltaikanlagen verpflichtend vorgeschrieben.

Politik berät über Ergebnis

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie soll im kommenden Jahr den politischen Gremien der Stadt Barsinghausen vorgelegt werden und unmittelbare Auswirkungen auf die Bauleitplanung für das erweiterte Gewerbegebiet am Steinklippenfeld aufzeigen. „Wir achten darauf, dass die Studie nicht einfach kommentarlos in den Schubladen verschwindet“, kündigte Karasch an.

Beim Klimaschutz sei die Wärmewende ein zentrales Anliegen der Region Hannover. In der jüngst von der Regionsversammlung beschlossenen Fortschreibung des Masterplans „100 Prozent für den Klimaschutz“ werde die Treibhausgasneutralität möglichst bis zum Jahr 2035 angestrebt. Für den Wärmesektor bedeute diese Zielvorgabe, den Einsatz von Kohle, Heizöl und Erdgas bis 2035 durch erneuerbare Energien zu ersetzen.

Von Frank Hermann