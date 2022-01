Barsinghausen

Die Deutsche Glasfaser (DG) hat die Planungsphase bezüglich des Ausbaus des Breitbandnetzes in Barsinghausen abgeschlossen. Im Februar könnte der von dem Telekommunikationsunternehmen beauftragte Baupartner mit den ersten Tiefbauarbeiten beginnen, berichtet die DG. Bis Mitte 2023 sollen dann die Barsinghäuser Ortsteile an das Glasfasernetz angeschlossen sein.

Über 40 Prozent der Haushalte in den Barsinghäuser Ortsteilen hatten bis Anfang Oktober 2021 ihr Interesse an einem Anschluss ans Glasfasernetz per Vertragsabschluss bekundet. Dann folgte vonseiten der Deutschen Glasfaser die Planung der Baumaßnahmen. „Jetzt haben wir mit der MIH GmbH aus Nordrhein-Westfalen einen Generalunternehmer gefunden, der für uns die Arbeiten ausführt. Außerdem haben wir gemeinsam mit der Stadt Barsinghausen die Grundstücke für die PoPs ermittelt“, erklärt Christian Morag von der Deutschen Glasfaser.

PoP steht für Point of Presence, dies sind regionale Verteilerstation von der Größe einer kleinen Garage, von wo aus die Glasfaserleitungen in die einzelnen Straßen verteilt werden. Bis das geschieht, müssen allerdings zuvor die Verbindungsstrecken, sogenannte Backbones, von einem der zentralen Verteiler in Deutschland an die zukünftigen Standorte der PoPs verlegt werden. „Die ersten Backbones können Ende Februar verlegt werden – wenn die Witterung mitspielt und wir nicht noch einen Wintereinbruch mit Bodenfrost bekommen“, sagt Morag.

Ein PoP erreicht bis zu 3700 Haushalte

In Barsinghausen werden anschließend insgesamt zehn PoPs unterschiedlicher Größe aufgestellt. Die kleinsten können etwa 400 Haushalte erschließen, die Großen bis zu 3700. Einige der PoPs werden mehrere Ortsteile anbinden, in Kirchdorf etwa würden aber zwei große Exemplare der Verteilerstation aufgestellt, um alle Haushalte versorgen zu können, erklärt der DG-Projektleiter.

Ist das geschehen, folgen die Tiefbauarbeiten in den Straßen. Laut Morag werden die Leitungen – je eine pro Haushalt – verlegt. Dafür seien drei Verfahren möglich. Muss die Decke des Fußwegs für die Verlegung der Leitung entfernt werden, könnten anschließend Minibagger oder Fräsen eingesetzt werden. Sei der Einsatz von Spülbohrbaggern möglich, könne die Asphaltdecke oder Pflasterung unangetastet bleiben, erklärt Morag. „Wir arbeiten eng mit der Stadt zusammen. Liegen bereits Leerrohre im Boden, nutzen wir die für unsere Leitungen natürlich gerne – auch, um die Beeinträchtigung für die Bürger auf ein Minimum zu begrenzen.“

Beantragung noch möglich

Morag betont, dass es für Interessenten aus den Barsinghäuser Ortsteilen auch jetzt noch möglich sei, bei der Deutschen Glasfaser den Anschluss ans Glasfasernetz zu beauftragen. „Solange die Bagger nicht durch die Straßen gerollt sind, bekommen die Kunden Glasfaser, ohne die Baukosten zahlen zu müssen“, versichert Morag. Später sei dies nur noch möglich, wenn die Kunden die Kosten in Höhe von etwa 750 Euro für die Leitungsverlegung vom Hauptstrang bis ins Haus selbst tragen. „Die Kapazitäten in den Fußwegen für einen nachträglichen Anschluss werden auf jeden Fall bereitgehalten“, sagt Morag. Wann die Tiefbauarbeiten in den Straße beginnen, kann der DG-Projektleiter noch nicht sagen.

„Wir sind dabei“: Über 40 Prozent der Haushalte in den Barsinghäuser Ortsteilen haben sich für einen Anschluss an das Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser entschieden. Quelle: Mirko Haendel

Laut eines Rundschreibens der DG wird die Baufirma mit Beginn der Tiefbaumaßnahmen die DG-Kunden kontaktieren, um die Begehung der Grundstücke und Gebäude zu vereinbaren. Im Zuge dieser Hausbegehungen werden der Ort des Hausanschlusses, des Hausübergabepunkts (HÜP) sowie der nachfolgende Leitungsweg zum Router vereinbart. Die Verlegung auf dem Grundstück erfolgt laut Deutsche Glasfaser unterirdisch und mit Hilfe einer sogenannten Erdrakete im Bodenverdrängungsverfahren. Die Kunden erhielten keine gesonderten Informationen, wann die Verlegung auf ihrem Grundstück konkret stattfinde, sie müssten während dieser Arbeiten nicht anwesend sein, ist zu lesen.

Infoabend am Donnerstag

Für Informationen und Fragen zum Glasfaseranschluss und den baulichen Maßnahmen vor und im Haus sowie zu Service und Tarifen bietet die Deutsche Glasfaser für den morgigen Donnerstag, 13. Januar, einen Infoabend an, an dem Interessenten ab 19 Uhr online über ihren PC oder Laptop teilnehmen können. Die Einwahl in das Meeting erfolgt über die Internetseite deutsche-glasfaser.de/barsinghausen.

Nutzerinnen und Nutzer eines Smartphones oder Tablets benötigen zur Teilnahme die „Zoom Cloud Meetings“-App und wählen sich über die Meeting-ID (Raumnummer) 97590936401 ein. Seit Montag, 10. Januar, ist zudem der DG-Servicepunkt an der Mindener Straße 18 (B 65) in Nordgoltern montags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr wieder besetzt.

Von Mirko Haendel