Barsinghausen

Die Internetzugänge in öffentlichen Gebäuden und Schulen in Barsinghausen sollen demnächst deutlich schneller werden. Die Stadt Barsinghausen ist einerseits bei einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Zuge gekommen. Damit erhalten das Hannah-Arendt-Gymnasium, die Goetheschule, die Lisa-Tetzner-Schule, die Albert-Schweitzer-Grundschule in Großgoltern und die Volkshochschule Calenberger Land Glasfaseranschlüsse, die von der Deutschen Telekom hergestellt werden.

Darüber hinaus hat sich die Stadtverwaltung mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser auf die Rahmenbedingungen für den angestrebten Glasfaserausbau in allen Barsinghäuser Ortsteilen verständigt. Sofern dieses Projekt umgesetzt wird, will die Stadt insgesamt 33 kommunale Liegenschaften mit Glasfaseranschlüssen versorgen lassen. Einen entsprechenden Vertrag mit der Deutschen Glasfaser hat Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) jetzt unterzeichnet.

Telekom erhält Zuschlag für Schulen

Der Glasfaserausbau an den Schulen wird mit Geld vom Bund, vom Land und der Region finanziert und von der Regionsverwaltung organisiert. „Ich freue mich, dass die Region Hannover nach einer europaweiten Ausschreibung nun das Verfahren abgeschlossen und den Zuschlag erteilt hat“, sagt Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf. Vorausgegangen war die Ermittlung der unterversorgten Schulstandorte in der Region anhand verschiedener Eckdaten. Dabei waren 132 Schulen als unterversorgt identifiziert worden. Nach den Worten des Ersten Stadtrates hat die Deutsche Telekom zugesagt, mit dem Ausbau im dritten Quartal dieses Jahres zu starten. Wann die Barsinghäuser Schulen und die VHS tatsächlich an der Reihe sind, ist ungewiss. Die Telekom habe aber angekündigt, innerhalb von 36 Monaten alle sogenannten unterversorgten Standorte mit Glasfaserleitungen zu erschließen.

Parallel dazu läuft derzeit die sogenannte Nachfragebündelung des Unternehmens Deutsche Glasfaser für den Glasfaserausbau in 17 Barsinghäuser Ortsteilen. Das Ausbauprojekt wird tatsächlich umgesetzt, sofern sich bis zum 18. September 40 Prozent aller Haushalte dazu entschließen, einen Glasfaseranschluss zu bestellen.

Stadt wirbt für Deutsche Glasfaser

Politik und Verwaltung in Barsinghausen machen massiv Werbung für das Vorhaben der Deutschen Glasfaser und rufen die Bürger dazu auf, das Angebot anzunehmen. Mit ihrer Vertragsunterzeichnung für 33 kommunale Gebäude will die Stadtverwaltung nun als Vorbild vorangehen. Der städtische Verwaltungsausschuss hatte am 13. Juli beschlossen, dass alle kommunalen Einrichtungen – soweit möglich – auf die Glasfasertechnik umgestellt werden.

Bürgermeister Schünhof verweist auf den „erhöhten Bandbreitenbedarf durch die Digitalisierung“. Die Deutsche Glasfaser offeriere der Stadt „eine zukunftsfähige und schnelle Lösung“ zur direkten Anbindung ihrer Liegenschaften an ein Hochgeschwindigkeitsnetz. Das Unternehmen bietet die reinen Anschlüsse laut Stadtverwaltung im Zuge der Nachfragebündelung für Privathaushalte kostenlos und für Gewerbetreibende vergünstigt an. Die möglichen Bandbreiten reichen demnach von 300 Megabit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Die Stadtverwaltung verweist auf den Internetauftritt ihres Kooperationspartners unter www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau und auf den sogenannten Servicepunkt, den das Unternehmen an der Mindener Straße 18 in Nordgoltern eröffnet hat. Mit Stand 30. Juli haben nach Unternehmensangaben 19 Prozent der Haushalte einen Glasfaseranschluss geordert.

Von Andreas Kannegießer