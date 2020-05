Langreder

Auf dieses Geräusch mussten die Einwohner von Langreder lange verzichten: Nun läutet die Bronzeglocke der rund 500 Mitglieder großen Kapellengemeinde wieder. Im Januar hatte sie in dem kleinen Turm oberhalb des Kapellenraumes zum letzten Mal einen Ton von sich gegeben – allerdings nach jahrelanger Abnutzung den falschen. Rund vier Monate dauerte die Reparatur. Nun ist die Glocke wieder an ihrem angestammten Platz und läutet nach abgeschlossener Sanierung wieder.

Die Glocke ist zurück in Langreder. Quelle: Stephan Hartung

85 Kilogramm sind Routine

Am frühen Dienstagmorgen brachte die Firma Herforder Elektromotoren Werke ( HEW), die sich auf Glocken und Turmuhren spezialisiert hat und auch im hiesigen Kirchenkreis für die Wartungen zuständig ist, die Bronzeglocke zurück nach Langreder. Zentimeter für Zentimeter zogen die Firmenmitarbeiter Bernd Motzek und Johannes Buse, die auf einem an der Kapellenseite aufgestellten Baugerüst standen, das schwere Instrument mit einem Seit nach oben. Danach hängten sie die Glocke an einer neuen Vorrichtung aus Eichenholz auf. Rund 45 Minuten dauerte der Vorgang. Motzek nickte am Ende zufrieden. „Das war Routine. Diese Glocke wiegt 85 Kilogramm, da gibt es auch größere“, sagte der Experte. Man müsse „nur schauen, dass einem da oben nicht das Werkzeug herunterfällt“.

Mit Hilfe eines Gerüstes wird die Bronzeglocke wieder auf den Turm der Langreder Kapelle befördert. Quelle: Stephan Hartung

Eigentlich hatte die Bronzeglocke bereits zum Osterfest zurückkehren sollen. Doch die Sanierung gestaltete sich aufwendiger als gedacht. „Die Krone war kaputt. Außerdem zeigten sich an den Stellen, wo die Klöppel anschlagen, starke Abnutzungen“, berichtete Motzek. Der Verzug war unterm Strich unerheblich, können doch derzeit ohnehin keine Gottesdienste in der zu kleinen Kapelle gefeiert werden.

Glocke ist mehr als 650 Jahre alt

Die Glocke stammt etwa aus dem Jahr 1350 und ist die älteste ihrer Art im Calenberger Land. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 15.000 Euro. Gesammeltes Geld aus Langreder und Zuschüsse vom Amt für Denkmalschutz, der Hannoverschen Volksbank sowie weiterer Spenden ermöglichte dem Kapellenvorstand die Sanierung der Glocke.

Die Experten der Firma HEW befestigen die sanierte Bronzeglocke im Turm der Langreder Kapelle. Quelle: Stephan Hartung

Nach einem Probeläuten ging die Glocke am Dienstag um 18 Uhr erstmals wieder in Betrieb. Ab sofort schlägt sie wieder den gewohnten Ton an und zwar montags bis sonnabends täglich jeweils um 7 Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr. Aktuell gibt es jedoch ein Zusatzgeläut: „Weil bei uns in der Kapelle derzeit kein Gottesdienst möglich ist, schlägt die Glocke an jedem Sonntag um 10 Uhr – für die Leute zu Hause als Andacht zum Frühstück“, sagte Pastorin Ute Kalmbach, die sich über die Rückkehr der Glocke freut. „Das ist wichtig für das ganze Dorf. Das Läuten gehört einfach dazu, zuletzt war es so ruhig.“

Von Stephan Hartung