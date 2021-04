Barsinghausen

Das Barsinghäuser Freiwilligenzentrum (FZB) leidet unter den gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. „Unsere Arbeit ist fast zum Erliegen gekommen“, sagte FZB-Sprecher Claus Bischoff bei einem Ortstermin anlässlich einer Spendenübergabe an der Glückauf-Apotheke.

Das geplante neue Projekt des Freiwilligenzentrums unter dem Motto „Groß und klein – keiner allein“ habe wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen nicht gestartet werden können, berichtete Bischoff. Bei dem Projekt geht es darum, kurzfristige Kinderbetreuung für Notfälle in Familien zu organisieren.

Termine nur nach Absprache

Das Büro des Freiwilligenzentrums in der Marktstraße 33 ist nach Bischoffs Worten weiterhin telefonisch zu den üblichen Zeiten erreichbar. Besuche und persönliche Kontakte seien zurzeit aber nur nach Terminabsprache möglich, betonte der FZB-Sprecher. Zurzeit laufe das Angebot der Übersetzungshilfe für Migranten weiter, auch die Ausbildungspaten betreuen weiterhin Schülerinnen und Schüler an der Schwelle zum Berufseinstieg. „Aber auch das läuft im Augenblick relativ schwach“, sagte Bischoff. Weiterhin organisiert das FZB zudem in Kooperation mit den Barsinghäuser Jusos eine Einkaufshilfe.

Das ehrenamtlich aktive Team des Freiwilligenzentrums richtet den Blick schon nach vorne. Nach dem Ende der Pandemie solle es eine Aktion geben, um die Freiwilligenarbeit zu reaktivieren. „Aber da müssen wir aktuell noch nicht anfangen zu planen“, sagte der Sprecher.

650 Euro von der Apotheke

Bei der von der Glückauf-Apotheke organisierten Spendenaktion zugunsten des FZB sind 650 Euro zusammengekommen. Apothekerin Katarina Kniggendorf hatte ihre Kunden dazu aufgerufen, bunte Deko-Ostereier für den guten Zweck zu erwerben, mit denen dann das Schaufenster der Apotheke österlich dekoriert worden war. Mehr als 300 Ostereier zum Preis von einem Euro seien verkauft worden, berichtete Kniggendorf. Den Betrag habe sie dann verdoppelt und aufgerundet. „Mir ist es wichtig, das Ehrenamt zu würdigen“, betonte die Apothekerin bei der Übergabe der Spendensumme.

Das Freiwilligenzentrum ist sehr erfreut über die Unterstützung, die zur Finanzierung der allgemeinen Arbeit genutzt werden soll. „Hurra, es gibt Geschäftsleute, die an uns und unsere Arbeit denken“, sagte Bischoff.

Von Andreas Kannegießer