Eigentlich hätte die Barsinghäuser Goetheschule (KGS) am vergangenen Freitag gerne ihren Tag der offenen Tür ausgerichtet, um Grundschülern und deren Eltern einen Einblick in die Gesamtschule zu bieten. Doch Corona lässt solche Präsenzveranstaltungen aktuell nicht zu. Ersatzweise gibt es nun am Montag, 17. Mai, von 16 bis 18 Uhr eine Präsentation in digitaler Form – und dabei hat die Goetheschule schon viel Vorbereitungsarbeit geleistet.

Natürlich hätte sich die Schule einen richtigen Tag der offenen Tür gewünscht, denn dabei könne man mit den Eltern am besten in Kontakt treten, sagt Gesamtschuldirektor René Ehrhardt. Ein persönlicher Bezug sei immer besser. Dennoch: „Bei digitalen Informationsabenden im Februar war bereits zu spüren, dass die Eltern diese Form gut finden und wir damit viele Menschen erreichen – auch die Kinder.“ Für manche Familien sei es zudem weniger umständlich, einen Laptop nach dem Abendessen auf den Wohnzimmertisch zu stellen, als sich mit Kind und Kegel auf den Weg in die Schule zu machen.

Auch die Schulhunde sind im Bild

Mit viel Aufwand hat die KGS deshalb einen Imagefilm erstellt – mithilfe einer externen Produktionsfirma aus Hannover, die Anfang April für einen ganzen Tag in der Goetheschule war. Eingespielt wurden Aufnahmen aus der Schule, aber auch Interviews mit etwa einem Dutzend Schülern und einigen Lehrern, die ihre Fachbereiche oder Projekte vorstellten. Ebenfalls im Bild zu sehen sind die Schulhunde Momo und Milo.

„Der Film war eine Herausforderung in der Pandemie und eine tolle Leistung der beteiligten Schüler und Lehrer“, sagt Ehrhardt. „Ich freue mich über das Ergebnis.“ Er lobt insbesondere das Engagement von Schülersprecher Michael Garaffo, der mehr als zwölf Stunden lang bei der Produktion vor Ort gefordert war. Garaffo führt im Film als Protagonist durch die Schule – und ist dabei sogar per Drohnenaufnahme aus der Vogelperspektive zu sehen.

Keine Probleme bei Integration

Der Zehntklässler ist aus Sicht seiner Lehrkräfte ein besonderes Beispiel dafür, wie man sich in der Goetheschule entwickeln kann. „Ich bin hier in der fünften Klasse eingeschult worden – und konnte kein Wort Deutsch“, erinnert sich der Italiener. Über die Sprachlernklasse fand er den Zugang und erinnert sich gerne an eine Integration ohne Probleme. „Ich wurde nie benachteiligt. Und mittlerweile spreche ich so gut Deutsch, dass ich meinen erweiterten Sekundarabschluss machen kann und sogar Schülersprecher bin“, sagt Michael und lacht.

Am 17. Mai werden von 16 bis 18 Uhr drei virtuelle Räume auf der Schulserver-Platform IServ geöffnet, die Interessierte über die Homepage goetheschule-barsinghausen.de ansteuern können. Geplant sind zwei Informationsblöcke von jeweils einer Stunde Dauer. Nach Ehrhardts Worten werden Fragen gesammelt oder auch individuell in separaten Räumen beantwortet. Insgesamt sechs Vertreter der Schule stehen bereit, darunter außer Ehrhardt auch die Leiter der drei Schulzweige. Die virtuellen Gäste sehen dann auch den rund fünfminütigen Imagefilm. Dieser ist ab sofort schon auf der Homepage der Schule sowie auf der Internetplattform Youtube zu sehen. Anmeldungen für das neue Schuljahr sind jederzeit über das Sekretariat möglich, vor allem aber an den Hauptanmeldetagentagen am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Juni, jeweils ganztägig.

Von Stephan Hartung