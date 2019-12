Barsinghausen

Der Gospelchor Joy Message ist am Sonnabend, 21. Dezember, in Barsinghausen zu Gast. Der Chor gibt ab 19 Uhr im ehemaligen KuBa-Veranstaltungszentrum an der Egestorfer Straße ein Konzert. Der Chor verspricht allen Gospelfans, sie dabei auf „eine kleine musikalische Weltreise mitzunehmen“.

Der Gospelchor ist in der Region Hannover zu Hause und feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit dem Publikum werde eine Reise über alle Kontinente der Gospelmusik unternommen, kündigen die Akteure von Joy Message an. Zu dem Chor gehören etwa 20 Sängerinnen und Sänger. Sie wollen ihre Zuhörer mit traditionellen Songs wie zum Beispiel „Oh happy day“ oder „Oh when the Saints“ überzeugen. Darüber hinaus stehen karibische und afrikanische Stücke bis hin zu neuen rockigen und jazzigen Titeln aus der aktuellen Gospelmusikszene auf dem Konzertprogramm. Außerdem werden auch wieder weihnachtliche Stücke zu hören sein.

Joy Message wird von einer choreigenen Live-Band begleitet. Die Musik mit Keyboards, Gitarre, Bass und Schlagzeug soll für eine besonders temperamentvolle Live-Performance sorgen, wie Chorleiter Sascha-Daniel Papenbroock ankündigt: „Gospelmusik ist zum Mitmachen.“ Und so ist auch die musikalische Botschaft von Joy Message zu verstehen: „Mitsingen und klatschen sind ausdrücklich erwünscht.“

Das Konzert im KuBa-Veranstaltungszentrum, Egestorfer Straße 3 in Barsinghausen, beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro für Tickets im Vorverkauf beziehungsweise 15 Euro an der Abendkasse. Im Vorverkauf sind die Karten im Therapiezentrum Barsinghausen, Marktstraße 32, oder bei der M&M-Tagespflege im früheren KuBa in der Egestorfer Straße 3 erhältlich. Außerdem können Tickets per E-Mail an ticket@joymessage.de bestellt werden.

Von Andreas Kannegießer