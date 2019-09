Groß Munzel

Verkehrserziehung und gesunde Bewegung können Hand in Hand gehen – zumindest, wenn Schülern die richtigen Fortbewegungsmittel zur Verfügung stehen. Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins und der Tui-Stiftung ist die Grundschule in Groß Munzel seit wenigen Tagen um zehn Tretroller reicher.

Roller werden für Verkehrserziehung genutzt

Die fahrbaren Untersätze mit luftbereiften Rädern und Felgenbremse sollen nach Aussagen von Sonja Ziegler, Klassenlehrerin der 4. Klasse, zur Förderung der motorischen Fähigkeiten der Kinder und zugleich dem Erlernen des richtigen Verhaltens im Straßenverkehr dienen. „Wir sind eine sportfreundliche Schule, daher ist uns ein großes Maß an Bewegung für unsere Schülerinnen und Schüler sehr wichtig“, erklärte Ziegler. „Außerdem wollen wir die Roller für die Verkehrserziehung auf unserem Schulhof nutzen“, ergänzte Marco Graupmann. Vielen Kindern sei es nicht möglich, zu diesem Zweck ein eigenes Fahrrad mit in die Schule zu bringen, sagte der Vorsitzende des Fördervereins.

Stiftung übernimmt zwei Drittel der Kosten

Zu den Rollern spendierte der Förderverein den Kindern zudem vier Helme und einige Luftpumpen. „Wir sind froh, dass wir einen Förderverein haben, der uns so toll unterstützt“, betonte Ziegler. Die Kosten für das Gesamtpaket von etwa 1400 Euro trägt allerdings nicht allein der Verein, in dem sich über 60 Eltern engagieren. Graupmann als Mitarbeiter des Touristikkonzerns Tui hatte bei „Teamwork for Kids“, einem Förderprogramm der Tui-Stiftung, einen Förderantrag gestellt. Zwei Drittel der Kosten hat nun die Stiftung übernommen.

Von Mirko Haendel