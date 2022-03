Bei einer Glücksrad-Aktion des Bücherhauses am Thie sind 1200 Euro für geflüchtete Kinder aus der Ukraine zusammengekommen. Das Bücherhaus stockt die Summe auf 1400 Euro auf und gibt jeweils 700 Euro an den Verein Kinderhilfe Ukraine und an die Hoffnungsgemeinde. Verein und Gemeinde kümmern sich um die ukrainischen Kinder in Barsinghausen.