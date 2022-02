Barsinghausen

Barsinghausen hilft einer jungen Familie in Not: Kurze Zeit nach Beginn einer Spendenaktion hat die Barsinghäuser Bürgerstiftung bereits eine Summe von rund 10.780 Euro gesammelt. Das Geld soll dazu beitragen, die kontaminierte Einrichtung aus der ausgebrannten Wohnung der Familie als Sondermüll zu entsorgen sowie den Eltern und den drei Kindern im Alter von drei bis neun Jahren beim Start in ein neues Leben zu helfen.

„Die Familie besitzt nichts mehr“

Ein technisch defektes Ladegerät hat den Wohnungsbrand am 20. Januar in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Die Familie war bei dem Feuer nicht zu Hause, verlor in der ausgebrannten Wohnung jedoch ihr gesamtes Hab und Gut. „Die Familie besitzt nach dem verheerenden Feuer nichts mehr und fängt bei Null an“, sagt die Stiftungsvorsitzende Helena Tölcke.

Einsatzkräfte werfen im Januar verkohltes Mobiliar aus der Brandwohnung. Die fünfköpfige Familie hat bei dem Feuer ihr Hab und Gut verloren. Quelle: Mirko Haendel (Archiv)

Weil die Eltern keine Hausratversicherung abgeschlossen hatten, müssen sie für die teure Entsorgung des verrußten und mit Brandresten kontaminierten Hausstandes selbst aufkommen. Die geschätzten Kosten von etwa 8.000 Euro können die Brandopfer jedoch nicht bezahlen. Darum hat die Barsinghäuser Bürgerstiftung zugesagt, einen Anteil von 4.000 Euro zu übernehmen und zur Finanzierung der Restsumme eine Spendenaktion zu starten.

Spenden von 10 bis 3000 Euro

Mit Erfolg, denn seit Wochenbeginn waren bis Freitagvormittag bereits 85 Einzelspenden mit Summen von 10 bis 3.000 Euro und einem Gesamtbetrag von rund 10.780 Euro auf den beiden Spendenkonten der Bürgerstiftung eingegangen. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Barsinghäuser, wobei eine große Spende sogar aus dem benachbarten Wennigsen kam“, betont Tölcke.

So sieht es in der verbrannten Wohnung der fünfköpfigen Familie aus: Überall Ruß und verkohlte Einrichtungsgegenstände. Quelle: Mirko Haendel (Archiv)

Dank dieses Spendengeldes sei die Entsorgung der alten Einrichtung gesichert. DRK-Sozialarbeiterin Brigitte Kessner, die seit einigen Jahren die junge Familie betreut, hat bereits Kontakt mit der Fachfirma aufgenommen und hofft nun auf eine schnelle Räumung – eventuell bereits in der kommenden Woche.

Das Spendengeld, das nach der Wohnungsräumung übrig bleibt, wird nach Angaben der Stiftungsvorsitzenden ausschließlich zur Anschaffung eines neuen Hausstandes für die Familie zur Verfügung gestellt. „Sie müssen ihr Leben ganz neu aufbauen. Deshalb freuen wir uns auch weiterhin über jede Geldspende“, erläutert Helena Tölcke.

Zusätzlich böten viele Menschen an, mit Sachspenden wie etwa Waschmaschinen oder Haushaltsgeräten helfen zu wollen. Dafür sei es aber noch zu früh, denn Eltern und Kinder haben derzeit notdürftig Unterkunft bei Verwanden in beengten Wohnverhältnissen gefunden. Dort fehle der Platz für Sachspenden.

Sehr gerührt reagierte nach Angaben von Tölcke der 38-jährige Familienvater, als er vom großen Erfolg der Spendenaktion erfuhr. In Syrien habe er während des Krieges oft erlebt, dass Wohnungen von Nachbarn in Flammen standen und niederbrannten. Vor diesen Schrecken sei er mit seiner Familie geflohen – und habe solch eine Brandsituation nun wegen eines technischen Defektes selbst durchleben müssen. Der Mann sei überaus erleichtert und glücklich wegen der großen Unterstützung, die seiner Familie wieder eine Zukunftsperspektive gebe.

Hilfsbereitschaft beeindruckt

Ähnlich fällt die Reaktion von DRK-Betreuerin Brigitte Kessner aus: „Oft weiß ich als Sozialarbeiterin einfach nicht mehr weiter. Das war in diesem Fall zunächst auch so. Deshalb bin ich dankbar und beeindruckt von der großen Hilfsbereitschaft“.

Spenden sind weiterhin willkommen auf den Konten der Bürgerstiftung bei der Stadtsparkasse mit der IBAN: DE34 2515 1270 0000 1014 28 und bei der Hannoverschen Volksbank mit der IBAN: DE50 2519 0001 0220 9160 00. Das Kennwort lautet „Wohnungsbrand“, um die Spenden auch diesem Zweck zuordnen zu können. Wer eine Spendenbescheinigung haben möchte, muss auf der Überweisung unbedingt Namen und Adresse angeben.

Von Frank Hermann