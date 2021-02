Barsinghausen

Die Barsinghäuser Grünen-Ratsfraktion hat Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) aufgefordert, umgehend weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu starten. Vorbild könnte dabei das „hervorragende Präventionsmodell“ sein, das die Stadt Tübingen (Baden-Württemberg) entwickelt habe, schreibt Grünen-Fraktionsvorsitzender Christian Röver an das neue Stadtoberhaupt.

Röver verweist darauf, dass sich das Tübinger Modell vermutlich für Barsinghausen „ohne viel Aufwand“ übernehmen ließe. Die zentralen Elemente in Tübingen sind Schnelltests in großer Zahl, die Sensibilisierung der Bevölkerung für mögliche Infektionswege, außerdem kostenlose Taxifahrten für Menschen aus Risikogruppen und die Ausgabe kostenloser FFP2-Masken.

Anzeige

Mehr Arbeit im Homeoffice als Ziel

Die Barsinghäuser Grünen fordern deshalb, dass die Stadtverwaltung umgehend eine große Zahl von Schnelltests anschaffen sollte, um etwa Kinder und Jugendliche sowie Beschäftigte in den Schulen mit Präsenzunterricht und der Kita-Notbetreuung täglich – oder zumindest mehrmals wöchentlich – auf Coronaviren kontrollieren zu können. Auch alle Verwaltungsbeschäftigten sollten so regelmäßig getestet werden. In der Kernverwaltung müsse die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice deutlich ausgeweitet werden, schreibt Röver.

Außerdem sollen nach den Wünschen der Grünen auch die örtlichen Betriebe bei der Verbesserung ihrer Schutzmaßnahmen unterstützt werden, etwa durch die Abgabe von Schnelltests und FFP2-Masken. „Eine Finanzierung entsprechender Maßnahmen aus dem städtischen Haushalt trägt unsere Fraktion gerne mit“, betont Röver.

CDU hat Bedenken gegen Schnelltests bei Kindern

Der CDU-Ortsverband Egestorf/Kirchdorf/Langreder hat bereits Kritik an den Forderungen der Grünen geäußert. „Die Forderung nach einer täglichen oder mehrmals wöchentlichen Corona-Schnelltestung an Kindern, Jugendlichen und Beschäftigten in den Barsinghäuser Kitas und Schulen lehnen wir entschieden ab“, schreibt die Ortsverbandsvorsitzende Inga Behre in einer Stellungnahme. Die Grünen dürften den Erziehern und Lehrern „nicht noch mehr aufs Auge drücken“.

Behre arbeitet selbst als Erzieherin in einer Förderschule und gibt zu bedenken, dass Kinder „eine Abneigung gegen den Vertrauensort Kita und Schule entwickeln können, wenn ihnen täglich ein langer Stab in die Nase geschoben wird“. Eine Schnelltestung müsse zudem von medizinischem Fachpersonal ausgeführt werden, meinen die Christdemokraten. Der Ortsverband plädiert deshalb dafür, lieber die Hygienekonzepte für die Einrichtungen zu verbessern. An erster Stelle müsse die Anschaffung von Luftfilteranlagen stehen, fordert CDU-Ratsherr Max Matthiesen.

Von Andreas Kannegießer