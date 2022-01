Barsinghausen

Im Barsinghäuser Rat und seinen Ausschüssen stehen in den kommenden Wochen wichtige Haushaltsberatungen auf dem Programm. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat sich zu Jahresbeginn in Klausur begeben, um ihre Anträge zu erarbeiten und zu formulieren. Die Ergebnisse hat sie jetzt veröffentlicht. Die Fraktionsvorsitzende Sabine Freitag nimmt Verwaltung und kommunale Politik in die Pflicht und fordert: „Jetzt muss der Turbo für mehr Klimaschutz gezündet werden.“

Klimaschutzprogramm fortschreiben

Die Grünen, die bei den jüngsten Kommunalwahlen im September 2021 fast 18,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnten, setzen auf verschiedene Maßnahmen, um Klima und Natur auf kommunaler Ebene zu schützen. „Es müssen wichtige Impulse für mehr Klimaschutz in Barsinghausen gesetzt werden“, betont Freitag. So soll das Klimaschutzaktionsprogramm, das im Jahr 2013 initiiert wurde, fortgeschrieben werden. Das Konzept enthält Maßnahmen wie das Vorantreiben der energetischen Sanierung von Wohngebäuden, die Unterstützung von Unternehmen bei der Steigerung ihrer Energieeffizienz, die Installation von energieeffizienter Beleuchtungstechnik in Bürogebäuden oder auch die Schaffung der Stelle eines Klimaschutzmanagers in der städtischen Verwaltung. Die Grünen wollen die Fortschreibung dieses Programms. „Einiges wurde erreicht, vieles wurde aber noch nicht umgesetzt, und das ist Aufgabe der Verwaltung“, sagt Freitag.

Zuschuss für Fotovoltaik

Als Teil dieses Programms will die Fraktion erreichen, dass im städtischen Haushalt ein Budget für die Bezuschussung von kleinen Fotovoltaikanlagen und Windkraftanlagen für die Privathaushalte verankert wird. Diese Anlagen, die auf Balkonen oder Terrassen installiert werden können, könnten nach Vorstellung der Grünen die Stromkostenbelastung senken, indem sie die Grundlast ständig im Standbymodus laufender Geräte abdeckten. „Der Topf dafür sollte etwa 10.000 Euro beinhalten. Bei einer Bezuschussung einer solchen Mini-Anlage mit 100 Euro wäre das ein kleiner, symbolischer Anreiz“, erklärt die Fraktionsvorsitzende.

Personalmangel beheben

Zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen könnten aufgrund des Personalmangels in der städtischen Verwaltung nicht umgesetzt werden, beklagen die Grünen und wollen eine neue Personalstelle beantragen. Diese Fachkraft könne Projekte initiieren und begleiten, die den Naturschutz stärken, präventive Maßnahmen, etwa beim Hochwasserschutz, entwickelten und Klimafolgen lokal abmildern, ist die Fraktion überzeugt. „Der Bereich muss aufgestockt werden“, sagt Freitag. „In der Vergangenheit konnten viele Fördermittel nicht abgerufen werden, weil schlicht das Personal fehlte, um Förderanträge zu stellen.“

Auch der Bauhof müsse personell gestärkt werden, fordern die Grünen. „Wenn bewilligte Haushaltsmittel nicht ausgegeben werden könnten, weil schlicht das Personal fehle, müsse nachgesteuert werden“, erklärte die Fraktion.

Klimabeirat schaffen

Abschließend kommen die Grünen auf ihre während des Wahlkampfs erhobene Forderung nach der Einrichtung eines Klimabeirats zurück. Dieser sollte bis Beginn des nächsten Jahres eingerichtet werden und aus Experten aus Gewerbe, Politik und den Naturschutzverbänden bestehen. Das Gremium solle nach Vorstellung der Grünen die Ausschussarbeit beratend begleiten, aber auch eine eigene Agenda erstellen.

Die Fortschreibung des Klimaschutzaktionsprogramms, die Förderung von Fotovoltaik- und Windkraftanlagen sowie die Aufstockung des städtischen Personal belaste den kommunalen Haushalt nach Schätzungen der Grünen mit etwa 100.000 Euro jährlich.

Von Mirko Haendel