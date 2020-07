Barsinghausen

Zum Unverständnis der Grünen hat sich der nicht-öffentlich tagende Verwaltungsausschuss der Stadt Barsinghausen mit knapper Mehrheit für einen Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule ausgesprochen mit Büroräumen für die Stadtverwaltung (Variante A) ausgesprochen. „Wenn die Verwaltung mehr Räume benötigt, müssen diese zweifellos geschaffen werden – aber in einem geordneten Verfahren unter Berücksichtigung aller möglichen Varianten“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Christian Röver. „Jetzt einfach im Hauruckverfahren Büros auf die seit Jahren geplante Grundschule packen zu wollen, ist der denkbar schlechteste Weg.“

Erstaunt äußert sich Röver auch darüber, dass mit der Mehrheitsentscheidung des Ausschusses auch das klare Votum der Eltern- und der Lehrervertreter, die sich zuletzt im Schulausschuss für einen Schulneubau ohne Rathaus ausgesprochen hatten, vollständig ignoriert wurde.

Anzeige

Grüne: Schule soll Schule bleiben

Nach Ansicht der Grünen gibt es viele gute Gründe, dass die Grundschule allein eine Schule bleibt: Die Schulhoffläche für die Kinder würde deutlich eingeschränkt, wenn Parkplätze für die 44 Verwaltungsbeschäftigten geschaffen werden müssen, der Autoverkehr stiege deutlich und damit die Gefährdung der zumeist kleinen Fußgänger rund um das Schulgebäude, für die Büros der Stadtverwaltung wären zwei kostspielige Aufzüge notwendig, der neue Gebäudekomplex würde komplett dreigeschossig werden, davon zwei Etagen über der Mensa an der Gebäudefront gegenüber von Klosterkirche und Mont-Saint-Aignan-Platz. Dazu komme der zu erwartende Publikumsverkehr der Stadtverwaltung.

Weitere HAZ+ Artikel

Rat entscheidet am Montag

Letztlich entscheidet der Rat am Montag, 13. Juli über das Bauvorhaben. „Die guten Argumente und der eindeutige Wunsch der Schulleiterin der Wilhelm-Stedler-Schule, der Lehrkräfte und der Elternschaft sollten doch hoffentlich ausreichen, um in der Ratssitzung am Montag die Mehrheit des Rates von einem Schulneubau ohne Verwaltungsbüros zu überzeugen“, sagt Röver. „Wenn dieser Prozess jetzt damit begonnen würde, dass die Verwaltung gegen den erklärten Willen der Schule und der Eltern handelt, wäre das fatal. Einen solchen Schlag ins Gesicht der Betroffenen gilt es zu verhindern“, betonte der Grünen-Fraktionssprecher.

Die Grünen kündigten an, in der Ratssitzung dem Änderungsantrag der SPD zuzustimmen. Dieser sieht einen Schulneubau ohne Verwaltungsbüros vor.

Von Jennifer Krebs