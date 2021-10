Egestorf

Die Baumfreunde Barsinghausens wollen einfach nicht aufgeben. Trotz zweier Beschlüsse im Verwaltungsausschuss sowie im Bauausschuss, die alten, aber angeschlagenen 11 Rotbuchen an der Ecke Nienstedter Straße / Am Schützenplatz zugunsten des dortigen Spielplatzes zu fällen, geben Mitglieder der örtlichen Grünen, des Nabu sowie des BUND nicht nach. Neben dem Grünen-Ratsherr und Wortführer Frank Roth melden sich nun auch Parteifreundin Ilse Saile und die Nabu-Vorsitzende Elke Steinhoff zu Wort.

Die Kindergruppe der Ökostation hat vor ein paar Tagen, Schilder an die Buchen gebunden. Sie wollen die Bäume retten. Quelle: Mirko Haendel

Verwaltung soll Gutachten berücksichtigen

Roth, der zugleich auch Barsinghausens Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist, bekräftigt seinen bereits zuvor vorgetragenen Vorwurf, dass CDU, FDP und SPD mit der Zustimmung zur Abholzung schon kurze Zeit nach der Kommunalwahl ihre Wahlversprechen gebrochen hätten. Damit meint er nicht, dass sie den Erhalt dieser Bäume versprochen hätten, sondern dass sie sich allgemein den Umwelt- und Klimaschutz auf die Fahne geschrieben hätten. Seinen Vorwurf garniert er mit zahlreichen Zitaten aus den Wahlprogrammen der angegriffenen Parteien, die seiner Ansicht nach den gefällten Beschlüssen widersprechen.

Roth ist der Meinung, die Argumente vonseiten der CDU, SPD und FDP gegen den Erhalt der Bäume – der vorgeschlagene Ort für die Verlegung des Spielplatzes sei ungeeignet und die in einem Fachgutachten angeratenen Pflegemaßnahmen zu teuer – seien nicht zutreffend. „Dass aber ein Ausgleich für die aktuelle Wohlfahrtswirkung dieser Bäume wie Luftreinhaltung, Kleinklima, Biodiversität nur durch Anpflanzung von Hunderten mehrjähriger junger Buchen aus Baumschulen erreicht werden könnte und andere wesentliche ökologische Aussagen des Gutachtens den Erhalt der Bäume nahelegen, spielte offenbar keine Rolle.“

Die mögliche Abholzung dieser Buchen sei „ein Schlag ins Gesicht jedes verantwortungsvollen Menschen, der Natur- und Klimaschutz unterstützt“, sagt Roth. Zudem sei der aktuelle Standort des Spielplatzes an der Nienstedter Straße aufgrund des starken Verkehrs dort ohnehin ungeeignet.

Frank Roth ist der Wortführer beim Bestreben der Grünen und einiger Umweltorganisationen, die Buchen zu retten. Quelle: Mirko Haendel (Archiv)

Steinhoff: Bäume unbedingt erhalten

Auch der Nabu Barsinghausen bedauere den Beschluss zur Beseitigung der Buchen, sagt Elke Steinhoff. Die Vorsitzende verweist darauf, dass laut Gutachten sechs der Bäume eine Lebenserwartung von bis zu zehn Jahre hätten, und weitere vier Buchen bei Umsetzung der notwendigen und im Gutachten angeratenen Pflegemaßnahmen sogar noch 20 Jahre leben könnten. Steinhoff erkenne die durchaus „wichtige soziale Funktion“ von Spielplätzen, „aber anders als Spielplätze kann man Bäume nicht einfach umpflanzen, sondern muss sie allein aus Klimagründen unbedingt erhalten“, sagt sie. Davon profitierten besonders auch die Kinder als zukünftige Generation.

Die elf Buchen auf dem Spielplatz sollen gefällt werden. Quelle: Mirko Haendel

Vernichtung keine Zukunftsoption

Die Grüne Ilse Saile schreibt in einem Leserbrief an diese Zeitung, es erschließe sich ihr nicht, wieso in Zeiten der Klimakrise von der Mehrheit der Ratsmitglieder so verfahren werde. Sie sei sehr enttäuscht, dass der Umwelt- und Naturschutz ignoriert werde. „Jedenfalls ist die Vernichtung alten Baumbestandes keine Zukunftsoption für unsere Folgegenerationen“, ist Saile überzeugt.

Alle Mittel ausgeschöpft?

Parlamentarisch sind die Mittel für die Verteidiger der Buchen zunächst einmal ausgeschöpft. Das ist auch Roth bewusst. Doch aufgeben will der Vorsitzende des Vereins Ökostation Deister-Vorland nicht. „Es gibt ja auch noch außerparlamentarische Möglichkeiten“, deutet Roth an. Ob er sich selbst demnächst in großer Höhe an eine Buche kettet, um so die Rodung zu vermeiden oder erneut die Kindergruppe der Ökostation aktiviert, die bereits vor einigen Tagen mithilfe einer Schilderaktion ihren Unmut über die geplante Fällung artikulierte, lässt Roth offen.

Die Baumschützer hoffen vielmehr auf die Region Hannover. Die untere Naturschutzbehörde muss noch eine Stellungnahme zur Entscheidung des Verwaltungsausschusses abgeben. „Kann ja sein, dass sie Einspruch gegen die Rodung erhebt“, sagt Roth.

Von Mirko Haendel