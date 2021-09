Barsinghausen

Das Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) im Schulzentrum Am Spalterhals muss nach dem schweren Wasserschaden improvisieren. Wegen eines offensichtlich vorsätzlich aufgedrehten Wasserhahns im ersten Stock des A-Trakts war über das Wochenende Wasser ausgelaufen, das insgesamt zehn Klassenräume des HAG sowie den Freizeitbereich der Lisa-Tetzner-Oberschule im Keller beschädigte. Die betroffenen Räume sind seit Montag gesperrt und stehen nicht für Unterricht zur Verfügung. Daher werden in dieser Woche einzelne Jahrgänge des Gymnasiums tageweise in Distanz unterrichtet.

Die Akustikdecken haben sich vollgesaugt mit Wasser. Quelle: Stadt Barsinghausen

Am Montag wurde Jahrgang 10 nach Hause geschickt, Dienstag musste Jahrgang 8 zu Hause bleiben. Am Mittwoch betrifft es Jahrgang 9, Donnerstag Jahrgang 11 und Freitag Jahrgang 7. Wie es nächste Woche weitergeht, kann die Schulleitung derzeit noch nicht sagen. Dies stelle sich im Laufe dieser Woche heraus, wenn der Umfang des Schadens untersucht sei.

„Kein Distanzlernen auf Dauer“

So oder so: Ein längeres Homeschooling will das Gymnasium auf jeden Fall vermeiden. „Wir werden unsere Schüler nicht auf Dauer ins Distanzlernen schicken“, sagt HAG-Direktorin Silvia Bethe. Sie denkt optimistisch: „Wenn wir Glück haben, lässt sich nächste Woche zumindest eine Ebene vielleicht schon wieder in Betrieb nehmen.“ Ob das hinhaut, sei – Stand Dienstag – aber noch vollkommen offen.

Klappt es nicht, zumindest das erste Obergeschoss nächste Woche wieder freizugeben, „wird es sportlich“. Aber auch das „kriegen wir hin“ mit „räumlichen Provisorien“, sagt die Schulleiterin. So ließe sich zum Teil die Aula umfunktionieren. Ohnehin „werden wir dann alle Räume für den Unterricht nutzen, die wir haben“, sagt Bethe.

Bei ihrem morgendlichen Kontrollgang um 6.40 Uhr am Montag hatten die Hausmeister des Schulzentrums den Schaden im A-Trakt festgestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Gebäudewirtschaft gehen davon aus, dass in den gut 36 Stunden rund 70.000 Liter über das erste Obergeschoss, das Erdgeschoss und in den Kellerbereich geflossen sind. „Das Wasser stand überall, teilweise zwei, drei Zentimeter hoch“, sagt Bethe. Die Treppenhäuser und der zweite Stock im A-Turm sind nicht betroffen.

Mindestens 200.000 Euro Schaden

Nach ersten Schätzungen des Gebäudewirtschaftsamtes entstand ein Schaden von mindestens 200.000 Euro. Sollten die Decken und der Estrich in den betroffenen Geschossen des A-Turms allerdings schwere Schäden davongetragen haben, müsse mit einer höheren Schadenshöhe gerechnet werden, heißt es aus dem Amt weiter. In diesem Falle sei von einer umfangreichen und mehrwöchigen Sanierung auszugehen.

Die Stadt hat Strafanzeige gestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Kommissariat telefonisch unter (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Jennifer Krebs