Die Schülerinnen und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) haben auch dieses Jahr wieder an die Kinder gedacht, die es nicht so gut haben, und der Barsinghäuser Tafel 220 Weihnachtstütchen mit Süßigkeiten geschenkt. Tafel-Leiterin Heidi Rogge bedankte sich für die Unterstützung. In der Weihnachtswoche werde sie die Sachen an die Kinder verteilen, kündigte sie an, als sie die Tüten jetzt in der Schule abholte.

Die gesamte Schule war aufgerufen gewesen, Süßigkeiten zu spenden, die dann vom Religionskurs der 5a und 5e mit ihrer Lehrerin Nele Schweitzer zu Weihnachtstüten verpackt wurden. Schüler und Eltern machten prima mit, durchforsteten die eigenen Bestände oder gingen extra einkaufen. Zusätzlich waren noch zwei weitere Kisten mit Lebensmitteln zusammengekommen.

Kistenweise gespendete Weihnachtsschokolade für die Tafel ist am HAG zusammengekommen. Quelle: Jennifer Krebs

Im Religionsunterricht hatten die Fünftklässler über die Tafel gesprochen. Mit Hartz IV blieben Kindern nur etwa 4 Euro am Tag für Lebensmittel. Zum Vergleich: „So viel kostet hier unser Mensa-Essen“, sagte Schweitzer, die auch Schulseelsorgerin am HAG ist.

Trotz Corona-Einschränkungen hätten die beiden Tafeln am Langenäcker in Barsinghausen und am Kantplatz in Gehrden „nicht einen Tag zugehabt“, erzählte Rogge. Das war nicht überall so. In Deutschland gibt es etwa 1000 Tafeln – und die Hälfte, so Rogge, sei im Lockdown geschlossen gewesen.

Woche für Woche versorgt die Barsinghäuser Tafel in ihren zwei Ausgabestellen bis zu 1000 Menschen. Im Moment werden insgesamt 170 einkommensschwache Familien unterstützt. Wer bei der Tafel als Anspruchsberechtigter aufgenommen werden möchte, muss in Barsinghausen, Gehrden, Wennigsen und Ronnenberg wohnen und nachwiesen, dass er bedürftig ist. Die Tafel-Leiterin weiß: Immer mehr ältere Menschen, besonders alleinstehende Rentnerinnen, sagt sie, litten unter Geldsorgen. Doch Scham halte viele Bedürftige vom Gang in den Tafelladen ab.

Von Jennifer Krebs