Barsinghausen

Um die Welt zu verändern: Auch das Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) aus Barsinghausen ist bei der großen Glasgower Online-Konferenz „Transforming our World: Childrens Voices for 2050“ dabei gewesen, die gleichzeitig zur internationalen UN-Klimakonferenz stattfand. An der achtstündigen Konferenz, die der Wennigser Julian Fisher in Zusammenarbeit mit der Universität Glasgow durchführte, nahmen über 1500 junge Leute aus 50 Ländern teil. Kinder und Jugendliche aus fünf Kontinenten hatten dafür Videobotschaften mit Forderungen aufgenommen und diskutierten gemeinsam über Klimaschutz.

Klimawandel und Deister

Auch das Hannah-Arendt-Gymnasium hatte Gelegenheit, seine Arbeit zum Thema Klimawandel vorzustellen. Drei Gruppen hielten Vorträge zu Themen wie den Folgen des Klimawandels auf den Deister oder zu Perspektiven auf die Tierhaltung in der Region. Die Beiträge waren im Erdkundeunterricht und in der Umwelt-Arbeitsgemeinschaft von den Schülerinnen und Schülern erarbeitet worden.

Die Gymnasiasten möchten aktiv Einfluss nehmen. So berichtete eine Gruppe über ihr geplantes Projekt, den Energieverbrauch ihrer Schule untersuchen zu wollen und mit Unterstützung eines Energieberaters Vorschläge zu einem verbesserten Verbraucherverhalten zu erarbeiten. „Es war eine sehr besondere Erfahrung, live aus dem Klassenzimmer zu einem internationalen Publikum auf Englisch zu sprechen“, erzählten Schülerinnen und Schüler aus dem 11. Jahrgang hinterher. „Es war schon sehr aufregend.“

Moderiert aus Wennigsen

An der internationalen Konferenz waren Sprecherinnen und Sprecher und Schulen aus Ländern wie den USA, Malawi, Schottland und Bhutan beteiligt. An der Veranstaltung unter Moderation von Julian Fisher und Wennigsens Klimaschutzmanager Jan Krebs nahmen mit dem Barsinghäuser Hannah-Arendt-Gymnasium auch die Grundschulen aus Wennigsen und Bredenbeck, die Wennigser KGS sowie Fridays For Future Wennigsen teil.

Von Jennifer Krebs