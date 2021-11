Barsinghausen

Ansehnliche 35 Jahre war er eine feste Größe in der Lokalredaktion Barsinghausen, jetzt ist er in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt: Andreas Kannegießer. Mit einer Feier im Kreis der HAZ/NP-Lokalredaktionen ist der Redakteur am Freitag gebührend verabschiedet worden.

Blickt man auf die Vita von Andreas Kannegießer beim Madsack Verlag, so kann man sagen, dass damals noch einiges anders funktionierte. Wo heute ein Volontariat, die journalistische Ausbildung, unabdingbar ist, waren in den Achtzigerjahren noch Quereinstiege möglich. Und so fand Kannegießer seinen Weg zur Zeitung über seine Vorstandsarbeit im Sportverein TSV Barsinghausen. Dort war der gebürtige Barsinghäuser in der Judo-Sparte aktiv, dessen Spartenleiter mit dem damaligen Redakteur Werner Gasse bekannt war.

Freie Mitarbeit ab Herbst 1986

„Gasse klagte ihm sein Leid, dass zwei freie Mitarbeiter gleichzeitig abgesprungen waren und sie dringend Unterstützung benötigten“, erinnert sich Kannegießer. „Da habe ich gedacht, dann probiere ich das doch mal aus.“ Während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften habe er sich ohnehin immer schon für Journalismus interessiert. Und so begann er im Herbst 1986 für die Landkreiszeitung West zu schreiben.

An seinen ersten Termin kann sich Kannegießer noch gut erinnern. „Das war die Jahreshauptversammlung des Radfahrvereins Stemmen.“ Den Text habe er damals noch auf einer alten Reiseschreibmaschine auf Papiervordrucken verfasst und dann dem Redakteur vorgelegt. „Der zückte seinen Rotstift und schnell wurde alles rot und röter“, sagt Kannegießer schmunzelnd. Insgesamt sei Werner Gasse aber zufrieden gewesen – und schnell wurde die Arbeit bei der Zeitung zur Hauptbeschäftigung. „Das Vordiplom hatte ich noch gemacht, danach ist das Studium meiner journalistischen Karriere zum Opfer gefallen.“

Mit Erfolg: In den Folgejahren verdiente Kannegießer als freier Mitarbeiter gut, ein Volontariat wäre da finanziell ein Rückschritt gewesen. Erst mit der Geburt seiner ersten Tochter sei die Erkenntnis geboren, dass eine Festanstellung und geregelte Urlaubszeiten von Vorteil wären. 1997 war es dann so weit: Nach rund zehn Jahren wurde der Barsinghäuser fester Redakteur und nur elf Monate später übernahm er die Redaktionsleitung. Etwa zur selben Zeit tat sich auch noch etwas anderes – aus der Landkreiszeitung West wurde die Calenberger Zeitung.

Großer Andrang am Redaktionsstandort Gehrden: Redaktionsleiter Andreas Kannegießer berichtet über die journalistische Arbeit. Quelle: Archiv

Erster großer Einsatz war Unfall im Januar 1999

35 Jahre lang war Andreas Kannegießer das Gesicht der HAZ und NP für die Barsinghäuser. Fünf Bürgermeister und sechs erste Stadträte hat er erlebt. Es gab mal positive, mal negative Ereignisse. „Mein erster großer Einsatz war ein Unfall im Januar 1999, als am Kirchdorfer Bahnhof ein Linienbus mit einem Stadtexpress kollidierte“, sagt er. Im selben Jahr folgte im Juli die Jagd auf den flüchtigen Mörder Dieter Zurwehme. „Damals waren Hundertschaften der Polizei in den Maisfeldern bei Ostermunzel unterwegs, weil er angeblich dort gesichtet worden war.“

Es klinge vielleicht erst einmal weniger spannend, aber wirklich positiv in Erinnerung sei ihm der jahrelange Prozess der Haushaltskonsolidierung geblieben. „Wie eine chronisch klamme überschuldete Kommune wie Barsinghausen es da raus geschafft hat, beeindruckt mich noch heute“, so Kannegießer.

Hochachtung vor dem Ehrenamt

Ein weiteres Thema: Er habe große Hochachtung und Bewunderung vor dem ehrenamtlichen Engagement entwickelt, das in Barsinghausen ganz besonders im Sport, in der Feuerwehr, aber auch im Bereich Soziales ausgeprägt ist. So wie beispielsweise die Arbeit der Ehrenbürger Dieter Lohmann, Karl Rothmund und Rosemarie Struß. Lohmanns Lebenswerk, das Besucherbergwerk, sei beachtlich. „Es war immer eine besondere Freude, über das Bergwerk zu berichten.“

Und natürlich waren da die gute Teamarbeit und der Zusammenhalt in der Redaktion. Gerade in Barsinghausen sei die journalistische Arbeit von der Konkurrenzsituation mit der Deister-Leine-Zeitung (DLZ) geprägt gewesen. „Da war vor allem Schnelligkeit gefragt“, sagt der langgediente Redakteur. Der Wettbewerb sei zwar mitunter auch belastend gewesen, der Blick auf die Konkurrenzzeitung am nächsten Tag habe aber auch Spaß gemacht. 2012 wurde die DLZ schließlich eingestellt.

Andreas Kannegießer und seine Frau Jutta bei der ersten Barsinghäuser Ballnacht in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals. Quelle: Simonsen/Archiv

Jetzt will sich Kannegießer Zeit nehmen für seine Hobbys, will reisen, wandern und sich wieder mehr der Fotografie widmen. Sonst sei sein Leben an Terminkalender und Dienstplan orientiert gewesen, jetzt freue er sich auf die neu gewonnene Freiheit und könne auch öfter die außerhalb Barsinghausens lebenden Kinder besuchen.

Nachfolger ist Mirko Haendel

Kannegießers Nachfolger hat mittlerweile bereits seinen Dienst angetreten und dürfte für viele kein Unbekannter sein. Mirko Haendel schrieb jahrelang für die Wochenblätter des Verlags und ist nun HAZ/NP-Lokalredakteur für Barsinghausen. „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und die tolle Aufnahme im Redaktionsteam“, sagt der ebenfalls gebürtige Barsinghäuser.

Von Sarah Istrefaj