Kirchdorf

Die Anwohner des Ahornwegs in Kirchdorf kommen in ihrem Begehren, eine Lösung für die vertrackte Parksituation in ihrer Straße zu finden, nicht weiter. Auch ein weiterer Vor-Ort-Termin mit Bürgermeister Henning Schünhof sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung brachte nicht die erhoffte Wende.

Noch ein Termin vor Ort

Das erneute Treffen von Verwaltung und Anwohnern geht auf einen Antrag der CDU-Fraktion zurück. Diese hatte vorgeschlagen, der Rat solle beschließen, dass das Parken von Pkw im Ahornweg zukünftig „halb auf dem Gehweg“ gestattet werde. Die reine Wohnstraße im Norden Kirchdorfs ist zu schmal. Ein Halte- und Parkverbot gilt dort bereits seit Jahrzehnten, doch wird die Einhaltung erst seit wenigen Monaten von der Stadt kontrolliert – und entsprechend sanktioniert. Es habe Beschwerden gegeben, so dass man sich gezwungen sah zu regieren, heißt es aus dem Rathaus.

Nachdem sich im Ordnungs- und Ehrenamtsausschuss zwischenzeitlich CDU-Fraktionsmitglied Ulrich Nitschke und der stellvertretende Ordnungsamtsleiter Eric Möhle ob der wirklichen Breite der Straße einen Disput geliefert hatten und der CDU-Antrag anschließend keine Mehrheit fand, schlug der Bürgermeister vor, sich noch einmal vor Ort zu treffen, um etwaige Zweifel an vorhandenen Straßen- und Fußwegbreiten ein für alle Mal zu beseitigen.

Vorschläge stoßen auf Ablehnung

Im Ahornweg entwickelte sich zwischen den Vertretern der Verwaltung und den Anwohnern bereits nach wenigen Minuten erneut eine Diskussion, die Schünhof wiederholt dazu bewog, von den Anwohnern mehr Sachlichkeit einzufordern. Allerdings trugen die Erwiderungen von Barsinghausens Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann auf die verschiedenen Vorschläge der Kirchdorfer auch nicht zu deren Zufriedenheit bei.

Die Idee, es zu gestatten, die Autos bis zu 30 Zentimeter auf den Gehwegen abzustellen, damit auf der Straße ausreichend Platz sei, verwarf Dettmann aus zwei Gründen. 30 Zentimeter seien heutzutage aufgrund der Breite der Fahrzeuge nicht mehr ausreichend. Es müssten eher 45 Zentimeter sein, erklärte der Tiefbauamtsleiter. Zudem sei die Verringerung der Gehwegbreite im Ahornweg grundsätzlich nicht möglich, da sich dort dann nicht mehr, wie vorgeschrieben, zwei Rollstühle aneinander vorbei bewegen könnten.

„Was ist, wenn wir einen der zwei Fußwege wegnehmen und den anderen als Parkstreifen nutzen? Dann wäre die Straße breit genug, und den zweiten Fußweg braucht hier eh keiner“, schlug eine Anwohnerin vor. Auch diese Idee konnte die Verwaltung nicht überzeugen. „Auf funktionierenden Straßen die Gehwege wegzureißen, ist derzeit nicht unsere Priorität“ entgegnete der Bürgermeister, sich auf den allgemeinen Sanierungsstau im Straßenbau beziehend. Er sehe „ad hoc keine Möglichkeit“, an der Situation etwas zu ändern, betonte Schünhof und erhielt Unterstützung von Dettmann, der verdeutlichte, dass eine solche Maßnahme Kosten in sechststelliger Höhe nach sich ziehen würde.

Tankwagen darf Öl liefern

Anwohner Waldemar Hauf, bei dem zweimal im Jahr der Tankwagen hält, um die Heizungstanks aufzufüllen, fragte, wie dieser Service zukünftig zu bewerkstelligen sei. Schließlich könne der Tankwagen nicht auf sein Grundstück fahren, wenn das Parken auf der Straße doch verboten sei. Ordnungsamtsleiterin Julia Manegold entgegnete, dass in solchen Fällen ein gewisser Ermessensspielraum gegeben sei, und die Unternehmen nicht gleich einen Strafzettel zu fürchten hätten.

Der Verwaltung sei die Problematik der Situation durchaus bewusst, betonten Schünhof wie auch Dettmann. „Aber wir kommen aus dem Dilemma nicht raus, wir müssten uns über geltendes Recht hinwegsetzen“, sagte der Tiefbauamtsleiter.

Auch anderswo wird kontrolliert

Den Anwohnern gefiel dies alles nicht. Sie beklagten, trotz identischer Situation in vielen anderen Barsinghäuser Straßen seien sie die einzigen, die sanktioniert würden. Und mit „ein bisschen gutem Willen“ müsste doch etwas möglich sein, schließlich könne in den anderen zu schmalen Straßen doch nicht ebenfalls überall das Halte- und Parkverbot durchgesetzt werden. Dettmann entgegnete, in anderen Straßen würde die Einhaltung der Regeln ebenso kontrolliert und ergänzte: „Falsches muss man revidieren und kann es nicht anderswo bewusst auch falsch machen.“

Die Anwohner wollen sich jetzt überlegen, ob sie rechtliche Mittel einsetzen, um die nun geltenden Regeln in ihrem Sinne zu ändern. Zunächst jedoch werden sie wohl mit der Situation leben müssen: Fahrzeuge dürfen nicht mehr auf dem Ahornweg abgestellt werden.

Von Mirko Haendel