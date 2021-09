Barsinghausen

Das vom Handballverein Barsinghausen (HVB) entwickelte Projekt Grundschulliga geht in die nächste Saison. Es will allen Grundschulkindern, die durch die Betreuungszeiten in schulischen Ganztagseinrichtungen bis in den Nachmittag hinein gebunden sind und deshalb keinen Zugang zum organisierten Vereinssport finden, zeitlich erreichbare Angebote für Sport und Bewegung anbieten.

Zusätzlich zur wöchentlichen Handball-AG in allen sieben Barsinghäuser Grundschulen bietet der HVB den Teilnehmern immer sonnabends eine weitere Bewegungseinheit. Im Laufe des Schuljahres organisiert der Verein mehr als 30 Sporttermine, davon sieben Turniertage der Grundschulliga, an denen die Teams ab Dezember miteinander in sportlichen Wettkampf treten.

Für die verbindliche Teilnahme an der Grundschulliga ist eine befristete Mitgliedschaft bis Juli 2022 im HVB erforderlich. Der einmalige Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro für das gesamte Schuljahr und beinhaltet folgende Leistungen: jeden Sonnabend Grundschulliga-Spieltage in der Glück-Auf-Halle, sieben Turniertage in der Glück-Auf-Halle, ein Besuch eines Handball-Bundesligaspiels sowie ein Grundschulliga-T-Shirt.

An der Grundschulliga Barsinghausen dürfen auch Kinder teilnehmen, die schon HVB-Mitglied. Voraussetzung ist aber, dass sie in diesem Schuljahr noch zur Grundschule gehen. Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es auf www.hv-barsinghausen.de/schule.

