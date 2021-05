Barsinghausen

Das Kindergottesdienstteam der Barsinghäuser Mariengemeinde hat sich wegen der Corona-Pandemie eine besondere Veranstaltungsform einfallen lassen: Alle Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren sind eingeladen, am Sonntag, 30. Mai, in der Zeit von 10 Uhr bis 11.30 Uhr zum Gemeindehaus am Mont-Saint-Aignan-Platz in Barsinghausen zu kommen. Dort wird es zu jeder Viertelstunde ein kurzes Handpuppenspiel zum Thema „Der Geist Gottes macht Mut“ geben. Anschließend können sich die Kinder eine Tüte mit kleinen Überraschungen wie zum Beispiel einem zum Thema passenden Bastelanbot mitnehmen. Die Aktion haben Diakonin Katrin Wolter sowie Stefanie Großheide und Sieke Klöber vorbereitet. Wer mitmachen möchte, sollte sich per E-Mail an katrin.wolter@evlka.de anmelden. Bei der Abholung der Tüten muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Von Andreas Kannegießer