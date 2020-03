Hannover

Viele Stars und noch mehr Tore, Spitzenhandball und ein volles Haus - was braucht das junge Sportlerherz mehr? Na gut, ein Sieg der Recken hätte den Jungen und Mädchen der Barsinghäuser Grundschulliga sicherlich gut gefallen.

Die fast 30 Nachwuchshandballer aus den Handball-Arbeitsgemeinschaften der sieben Barsinghäuser Grundschulen sahen eine 30:32-Niederlage der TSV Hannover-Burgdorf gegen Frisch Auf Göppingen, doch sorgte dies nur kurz für lange Gesichter.

9000 Zuschauer in der Arena

Der Ausflug mit dem Handballverein Barsinghauen ( HVB) per Reisebus in die mit mehr als 9000 Zuschauern fast ausverkaufte TUI Arena sorgte dank mitreißender Show vor dem Spiel und grandioser Stimmung während der Partie dafür, dass die Heimpleite von Hannovers Spitzenhandballern schnell zur Nebensache wurde.

Seit mehreren Jahren lädt der die Grundschulliga organisierende Handballverein Barsinghausen ( HVB) die jungen Teilnehmer als Saisonhöhepunkt zu einem Spiel des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf in die TUI Arena ein. Wie immer begrüßte Grundschulliga-Initiator Gerd Köhler sämtliche Nachwuchshandballer per Namen – ohne dafür auf seinen Zettel schauen zu müssen.

Ellenbogen statt Händedruck

Doch eines war diesmal anders: Statt per festem Händedruck grüßte Köhler die mitreisenden Kinder, die sie betreuenden Eltern und andere Helfer mit dem Ellenbogen. „Das machen wir, um uns nicht mit dem Coronavirus anzustecken”, erklärte Köhler.

Die Kinder gehen bei jeder Aktion auf dem Feld mit. Quelle: Mirko Haendel

Die Laune bleibt fast ungetrübt

Während der Hinfahrt und nach dem obligatorischen Gruppenfoto vor dem Reisebus waren die Jungen und Mädchen ob der Tabellensituation von einem Sieg der Recken überzeugt. Der neunjährige Theo aus der Grundschule Groß Munzel tippte einen 26:21-Erolg der Recken. “Ich freue mich am meisten auf Timo Kastening und möglichst viele Tore”, sagte er.

Die sollten auch fallen. Kastening, der in seiner Jugend auch mal beim HVB aktiv war, konnte insgesamt neun Treffer beisteuern. Zur Pause führten die Gastgeber mit zwei Toren. “Schön, dass es so gut läuft”, freute sich der neunjährige Matheo von der Ernst-Reuter-Schule. Er wolle sich von den Profis möglichst viele Tricks abschauen und gucken, wie man noch bessere Sprungwürfe hinbekommt. Was ihm denn am Handball so gut gefalle? “Dass man es nicht mit dem Fuß spielt”, lautete seine plausible Erklärung. “Ich setze auf einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung”, war seine Prognose.

Insgesamt fast 100 Barsinghäuser feuerten auch nach der Pause die Recken an. Trainer Benni Köhler war mit seinen Spielern der männlichen D-Jugend und zahlreichen Angehörigen ebenfalls in der Arena. Für sie war der Besuch des Spiels der Preis für einen Turniersieg im vergangenen Jahr in Empelde.

Der Barsinghäuser Anhang unterstützt die Recken lautstark. Quelle: Mirko Haendel

Doch aus dem Heimsieg wurde am Ende nichts. Zu fehlerhaft agierten die Hannoveraner nach dem Seitenwechsel. Auf der Rückfahrt mussten die Kinder ihre Eindrücke verarbeiten. Das taten sie lautstark – und gut gelaunt. Selbst Matheo musste grinsen: „Zwei Tore Vorsprung hatte ich ja richtig vorhergesagt – nur leider für die falsche Mannschaft.”

Die Grundschulliga als Kooperationsprojekt des Handballvereins Barsinghausen ( HVB) mit den Barsinghäuser Grundschulen besteht seit vielen Jahren. An den sieben Grundschulen der Deisterstadt können sich die Jungen und Mädchen im Rahmen einer Handball-AG wöchentlich mehrere Stunden unter Anleitung geschulter Betreuer sportlich betätigen und die Grundlagen des Handballsports kennen lernen. Zusätzlich haben interessierte Kinder und Jugendliche bis zu 30-mal im Jahr die Gelegenheit, sonnabends an den vom HVB ausgerichteten Trainings- und Spielstunden in der Glück-Auf-Halle teilzunehmen.

Von Mirko Haendel