Barsinghausen

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung an der Hannoverschen Straße am vergangenen Sonnabendabend hat sich die Polizei mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Gegen 20 Uhr war ein 55-jähriger Mann an der Bahnunterführung von mehreren Personen geschlagen worden, die zuvor aus unterschiedlichen Fahrzeugen ausgestiegen waren. Laut Polizei könnte es sich um einen Hochzeitskorso gehandelt haben. Offenbar sei die Hannoversche Straße von einer größeren Anzahl von Fahrzeugen an der Unterführung auch kurzzeitig blockiert worden. Aus diesem Grund gehen die Ermittler davon aus, dass auch andere Anwohner oder Verkehrsteilnehmer auf die Situation aufmerksam geworden sein dürften. Diese sollten sich als Zeugen unter der Telefonnummer (05105) 5230 melden, bittet die Polizei. Besonders interessiert sind die Beamten an Fotos oder Videos, die möglicherweise von dem Geschehen gemacht worden sind.

Von Andreas Kannegießer