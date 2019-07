Barsinghausen

Rund um die Mehrfamilienhäuser im nördlichen Teil der Hans-Böckler-Straße ist Parkraum zur Mangelware geworden. Die Zahl der öffentlichen Parkplätze dort reicht offenbar nicht aus angesichts der großen Zahl von Bewohnern in den mehrstöckigen Gebäuden. Für zusätzlichen Unmut sorgt angesichts der Situation die Verlegung der Stadtbushaltestelle vom Buswendeplatz von der Westseite der Fahrbahn auf die Ostseite – denn dadurch gehen weitere Stellplätze für die Allgemeinheit verloren.

Regiobus hat Verlegung beantragt

Die Stadt Barsinghausen hat mit der Verlegung der Haltestelle einem Antrag der Regiobus entsprochen, wie die Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) mitgeteilt hat. Die Regiobus setzt auf den Barsinghäuser Stadtbuslinien neuerdings Busse von 15 Metern Länge ein, nachdem die alten Fahrzeuge lediglich zwölf Meter lang waren. „Bei Nichtverlegung der Haltestelle würde der Bus mit der gesamten vorderen Schürze über den Gehweg fahren, sodass Passanten hierdurch gefährdet wären“, argumentiert die Verwaltung.

Die neuerdings in Barsinghausen eingesetzten Stadtbusse sind länger als die Vorgängermodelle. Deshalb ist die Haltestelle an der Hans-Böckler-Straße umgestaltet worden. Quelle: Privat

Die Stadt weist in ihrer Antwort auch darauf hin, dass die aktuellen Veränderungen zunächst für die Dauer eines Jahres geplant seien. Die Haltestelle Hans-Böckler-Straße soll demnach im Jahr 2020 barrierefrei und verkehrssicher umgestaltet werden. „Die Einengung des Parkraums ist für jeden einzelnen hinzunehmen, wenn dadurch für die Allgemeinheit eine verbesserte verkehrsrechtliche Situation geschaffen wird“, argumentiert die Stadtverwaltung. Dies sei die für die Nutzer der Haltestelle erhöhte Verkehrssicherheit. Zugleich betont die Verwaltung in ihrer Stellungnahme, dass es keinen Anspruch gebe auf Parkplätze im öffentlichen Raum und dass die Stadt nicht gehalten sei, zusätzlichen Parkraum auf öffentlichen Flächen zu schaffen. Jedem Mitbürger könne ein Fußmarsch von bis zu 15 Minuten von seinem gewählten Parkplatz bis zu seinem Ziel zugemutet werden, heißt es in der Antwort der Stadt. Das sei an der Hans-Böckler-Straße aber „bei Weitem nicht der Fall“.

Eigentümer finden Antwort der Stadt zynisch

Bei Terminen vor Ort haben sich sowohl Vertreter der UWG wie auch der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) mit der Situation an der Hans-Böckler-Straße beschäftigt. Aus Sicht des UWG-Fraktionsvorsitzenden Markus Neugebauer führt die neue Situation mit weniger Parkplätzen am Fahrbahnrand zu zusätzlichen Sicherheitsproblemen: Autos würden nun an unübersichtlichen Stellen abgestellt, zudem wichen die Anwohner auf die Parkmöglichkeiten vor dem Kindergarten Regenbogen aus, haben die UWG-Vertreter beobachtet. „Im Umkehrschluss führt das dort aktuell zu Schwierigkeiten, wenn Eltern ihre Kinder bringen oder abholen“, sagt Neugebauer.

Die Mitglieder der AFB haben beobachtet, dass Autobesitzer mit ihren Fahrzeugen zunehmend Feuerwehrzufahrten und Sicherheitseinrichtungen blockieren. Holger Bade, Sprecher einer Eigentümergemeinschaft an der Hans-Böckler-Straße, empfindet die Stellungnahme der Stadt mit dem 15-Minuten-Hinweis als „geradezu zynisch, insbesondere für die älteren Anlieger“. Auch AFB-Vorsitzende Daniela Dau hält die Beurteilung der Verwaltung für „zumindest nicht realitätsnah“.

Können öffentliche Flächen zum Parken genutzt werden?

Im Gespräch mit den AFB-Mitgliedern wiesen die Eigentümervertreter auf mehrere städtische Flächen in der näheren Umgebung hin, die für zusätzliche Parkplätze zur Verfügung gestellt werden könnten. „Wir werden prüfen, ob dies möglich ist und welche Kosten dafür entstehen“, versprach AFB-Ratsfrau Kerstin Beckmann. Eine Anfrage an den Bürgermeister sei bereits gestellt. „Wir unterstützen die Verbesserung der Aufenthaltsqualität in unseren Wohngebieten und hoffen, dass wir pragmatische Lösungen erreichen können“, betonte Beckmann.

Die bisherige Bushaltestelle auf der Wendeschleife an der Hans-Böckler-Straße hat einstweilen ausgedient. Aus Sicherheitsgründen halten die Busse nun an der anderen Fahrbahnseite. Dort entfällt dafür Parkraum. Quelle: Privat

Von Andreas Kannegießer