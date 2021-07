Barsinghausen

Die Park- und Verkehrssituation in der Hans-Böckler-Straße in der Barsinghäuser Nordstadt bereitet vielen Anliegern Verdruss. Besonders angespannt ist zurzeit die Situation im südlichen Teil zwischen der Kreuzung mit der Osterfeldstraße und der Einmündung in die Hans-Böckler-Straße. Dort ist die Fahrbahn wegen der großen Menge parkender Fahrzeuge auf beiden Straßenseiten fast ständig so eingeengt, dass kein Begegnungsverkehr mehr möglich ist. Probleme gibt es weiterhin auch im nördlichen Teil der Hans-Böckler-Straße im Bereich der Stadtbus-Endhaltestelle, wo Parkflächen Mangelware sind.

Oberhalb der Osterfeldstraße sei zeitweise „kein Durchkommen“, sagte Ratsherr und Siedler-Vorsitzender Gavin Ennulat am Mittwochabend bei einem Ortstermin auf Einladung der Barsinghäuser SPD. „Ich habe ein mulmiges Gefühl, wenn ich da lang fahre.“ Zudem sei die Kreuzung mit der Osterfeldstraße schlecht einsehbar, dort hätten sich bereits mehrere Unfälle ereignet. Auch Anlieger bestätigten in der Diskussion die schwierige Situation. Mitunter sei es kaum möglich, irgendwo zwischen den beiseitig parkenden Fahrzeugen einzuscheren, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, hieß es.

Parkverbot auf Grundstücken

Die Folge: Einander entgegenkommende Autofahrer müssen sich über weite Strecken hinweg verständigen, wer wem die Vorfahrt überlässt. Manche Anwohner vermeiden bereits die Fahrt durch das Nadelöhr und weichen auf die parallel verlaufende Sophienstraße aus – eine noch engere Wohnstraße. „Und andere haben diese Idee auch“, sagte eine Anliegerin.

Vertreter der SPD diskutieren mit Anliegern an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße/Osterfeldstraße über die Verkehrssituation. Quelle: Andreas Kannegießer

Die meisten Mehrfamilienhäuser auf beiden Seiten der südlichen Hans-Böckler-Straße gehören dem Wohnungskonzern Vonovia. Vor und zwischen den Gebäuden ist recht viel Platz, auf den Grundstücken darf allerdings nicht geparkt werden. „Müsste Vonovia nicht Parkflächen schaffen?“, fragte eine Anwohnerin. Die Betroffenen sehen auch die Stadtverwaltung in der Pflicht, sich um die Probleme zu kümmern. „Aber die Stadt macht nichts“, hieß es.

Quartiersmittelpunkt soll attraktiver werden

Aus Sicht der Sozialdemokraten können die Probleme nur im Dialog beseitigt werden. „Ein dringendes Gespräch mit den Vermietern ist nötig“, sagte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann.

Die SPD-Vertreter erinnerten bei dem Ortstermin außerdem an einen einstimmigen Ratsbeschluss aus dem Herbst 2017. Das Gremium hatte damals auf Antrag der Sozialdemokraten beschlossen, dass der Quartiersmittelpunkt vor den Ladengeschäften im Bereich der Hans-Böckler-Straße zwischen Osterfeldstraße und Veilchenstraße aufgewertet und umgestaltet werden solle – wenn möglich mit Zuschüssen aus Förderprogrammen. Der Ratsbeschluss war als Auftrag an die Verwaltung formuliert. Passiert sei seitdem aber gar nichts, hieß es. „Wir wollen den Antrag von 2017 wieder aufleben lassen“, kündigte Dobelmann an. „Die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich muss unbedingt besser werden.“

Von Andreas Kannegießer