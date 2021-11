Barsinghausen

Mit gut 160 Mitgliedern bezeichnet sich der Hegering Barsinghausen als einen der größten Naturschutzverbände vor Ort. Die Untergliederung der Jägerschaft Hannover-Land sieht ihre Hauptaufgabe in der Unterstützung der zum Hegering gehörenden Reviere beim Schutz und der Erhaltung einer artenreichen Fauna und Flora. Seit wenigen Tagen hat der Hegering einen neuen Vorsitzenden – und darüber hinaus zahlreiche wichtige Themen vor der Brust.

Nach zehn Jahren war Joachim Bielefeld als Hegeringvorsitzender nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Der Vorstand hatte jedoch Vorarbeit geleistet, sodass es bei der Jahresversammlung zu keiner Kampfabstimmung kam. Die Versammlung wählte Wolfram Klöber zu Bielefelds Nachfolger. Bestätigt wurden als stellvertretende Hegeringsleiterin Nadine Führer-Pätzold, als Kassenwart Ulrich Brand und als Schriftführer Dieter Stephan.

Wieder mehr Gemeinschaft wagen

Mit dem Juristen Klöber als neuen Kopf hat sich der Hegering Barsinghausen für die kommenden Monate zahlreiche Ziele gesetzt. „Intern geht es für uns darum, unsere Gemeinschaft zu stärken“, sagt Klöber. Die Jagd als eines der Haupttätigkeitsfelder sei ganz viel Gemeinschaft, erklärt der neue Vorsitzende. Die Zusammenarbeit beginne beim gemeinsamen Aufstellen der Ansitze und gehe weiter mit großen Jagden, bei denen viele Personen vonnöten seien, oder dem Schießen eines Hirsches, der ebenfalls mit mehreren Personen aus dem Wald gebracht werden müssen. „Zum Hegering gehören natürlich auch die gemeinsamen Abende mit den gemeinsamen Essen, die nach den vergangenen Monaten jetzt wieder stattfinden sollen“, betont Klöber.

Jagen gegen die Pest

Ein weiteres wichtiges Thema seien die Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP), die bereits in Brandenburg bei Wildschweinen aufgetreten ist und die auch auf Niedersachsen überzuspringen droht. Seit Auftreten der ASP in Deutschland sei der Hegering dabei, den Schwarzwildbestand kontinuierlich zu dezimieren. Ansonsten drohe bei einem Ausbruch der Seuche der Zwang zu verstärkten Tötungen. Dieses Vorgehen berge die Gefahr, dass sich die dann sehr intensiv gejagten Tiere unkontrolliert in der Umgebung verteilten und somit auch das Virus weitertrügen, so der Vorsitzende. „Wir können uns seit Monaten keine Vollmondnacht leisten, in der wir nicht jagen.“

Wölfe im Deister – was nun?

Ein anderes Wildtier sorgt ebenfalls seit Längerem im Hegering für Gesprächsstoff– insbesondere, seitdem auf politischer Ebene diskutiert wird, auch den Wolf als bejagbares Tier ins niedersächsische Jagdgesetz aufzunehmen. Derzeit gebe es kein Rudel rund um den Deister – aber durchaus durchziehende Tiere. „Wir haben Wolfssichtungen im Deister. Die Tiere werden keinen Menschen anfallen, aber wir brauchen klare Vorgaben, wie wir mit dem Wolf umgehen – immerhin haben wir im relativ dicht besiedelten Niedersachsen höhere Zahlen als in Schweden“, erläutert Klöber. Sollte ein Abschuss unumgänglich sein, möchten er und die anderen Mitglieder seines Hegerings anschließend nicht angefeindet werden.

Im Busch erklingt die Panflöte

Die Fläche, die der Hegering betreut, umfasst das Gebiet der Niedersächsischen Landesforsten im Gebiet des Großen Deisters, die Reviere am nördlichen Deisterrand einschließlich des Barsinghäuser Reviers des Klosterforstamtes und das Gebiet zwischen Gehrden, Springe, Lauenau und Bantorf entlang der Autobahn 2. Dort die Fauna und Flora zu schützen, sei insbesondere auf dem Gebiet des Deisters in den vergangenen Jahren schwerer geworden. Ursächlich seien eine intensivierte Forstwirtschaft sowie der deutlich gestiegene Nutzungsdruck, dem der Wald ausgesetzt sei.

„Durch die Corona-Pandemie haben wie so viele Leute im Wald – das hat größere Auswirkungen auf Tier und Pflanzen als die klimabedingt gesteigerte Forstwirtschaft der vergangenen zwei, drei Jahre“, betont Klöber. Im Wald sei mittlerweile deutlich mehr los als noch vor ein paar Jahren – „und nicht nur auf den Forst- und Wanderwegen, sondern auch abseits“, hat der Vorsitzende beobachtet. So habe er einmal zur Jagd auf seinem Ansitz gesessen und es im Gebüsch rascheln gehört. „Das war aber kein Wild, sondern ein Mann, der dort sitzend plötzlich anfing, Panflöte zu spielen“, erinnert sich Klöber. Eine lustige Anekdote mit durchaus ernst zu nehmenden Auswirkungen: Das Wild sei total verstört und schwer zu bejagen. „Wenn sich das Wild nicht mehr auf die Flächen traut, frisst es verstärkt die jungen Bäume im dichten Unterholz. Das schädigt den Wald dann noch mehr“, erklärt der Barsinghäuser.

Kooperation mit Landwirten

Die Mitglieder des Hegerings sind auch außerhalb des Walds aktiv. Gemeinsam mit der Region Hannover, der ihnen übergeordneten Jägerschaft Hannover und den örtlichen Landwirten wurde ein Projekt zum Erhalt der Artenvielfalt angestoßen. Hierbei sollen die Landwirte dafür gewonnen werden, Brachflächen und Blühstreifen auf Ihren Bewirtschaftungsflächen anzulegen, um damit den Lebensraum für Rebhuhn, Fasan, Hase, Singvögel und Insekten zu verbessern. Die Jägerschaft entschädigt die Bauern für etwaige Ertragsausfälle und stimmt die Jagden des Hegerings mit dessen Mitgliedern ab. „Das funktioniert schon ganz gut und ist ein Anfang“, sagt Klöber. „Wir alle müssen lernen, dass wir die Natur nicht bis auf den letzten Zentimeter nutzen können.“

Von Mirko Haendel