Barsinghausen

An der Adolf-Grimme-Schule ist die zentrale Heizungsanlage ausgefallen. Sie funktioniert seit Dienstag dieser Woche nicht mehr. Seit Mittwoch sind mehrere Hundert Mädchen und Jungen der Klassenstufen 1 bis 4 im Homeoffice.

Auch weitere Einrichtungen betroffen

Wann die Heizung wieder einsatzbereit ist, konnte die Stadtverwaltung auch am Donnerstag noch nicht sagen. Weitere Informationen gab es auf Anfrage nicht. Die Mutter zweier Kinder sagte, dass vom Ausfall auch das ins Gebäude integrierte Lehrschimmbecken, der benachbarte Kindergarten Regenbogen sowie die Volkshochschule betroffen und somit geschlossen seien. Aus einem Schreiben der Schule an die Familien gehe hervor, dass sich die Stadt um die Anschaffung einer mobilen Ersatzheizanlage bemühe.

Ein Schild am Haupteingang weist auf die Schließung hin. Quelle: Mirko Haendel

Am Montag wieder zur Schule?

Wann den Kinder wieder in der Schule Unterricht erteilt werden kann, ist offenbar noch nicht sicher. Die Mutter hofft, dass dies Anfang nächster Woche der Fall ist. Sie befürchtet aber, dass das Homeschooling noch etwas länger dauern könnte – schließlich sei das Gebäude mittlerweile ausgekühlt und müsse wieder hochgeheizt werden.

Die Kinder hätten für das Lernen zu Hause ausreichend Unterrichtsmaterial bekommen. Einige hatten sich ihre Aufgaben am ersten Tag des Schulausfalls in der Schule abgeholt, andere wurden über das Schulnetzwerk iServ mit Material versorgt. „Die Umstellung auf Homeschooling hat gut und schnell funktioniert“, lobt die Mutter die Schulleitung. Diese nutzt zur Informationsübermittlung an die Eltern ebenfalls iServ.

Von Mirko Haendel