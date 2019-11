Barsinghausen

Für das erste Adventswochenende am Sonnabend und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, bereitet die evangelische Marien-Kirchengemeinde wieder eine musikalische Adventsstube im Gemeindehaus neben der Klosterkirche vor. Dazu bitten die ehrenamtlichen Organisatoren noch um Kuchen- und Tortenspenden.

„Schon seit vielen Jahren öffnen wir unser Gemeindehaus am ersten Wochenende im Advent für Besucher, die in gemütlicher Atmosphäre einen schönen Nachmittag miteinander genießen möchten“, sagt Pastorin Uta Junginger. Zur Unterhaltung des Publikum bereitet das Helferteam ein musikalisches Programm vor.

Trommeln mit Leo Keita

Eltern aus dem evangelischen Marienkäfer-Kindergarten organisieren unter Federführung von Tabea Hecking und Vanessa Bick die Adventsstube für Sonnabend, 30. November, von 14 bis 17 Uhr. Dabei richtet sich das Angebot an diesem ersten Tag insbesondere an junge Familien mit Kindern sowie deren Großeltern und Freunde. Musikpädagoge Leo Keita will um 14.30 Uhr gemeinsam mit Kindern und Erwachsenen einige Trommelstücke einüben und aufführen.

Adventslieder auf Plattdeutsch

Ein eingespieltes Helferteam um Heidrun Giesecke und Regine Köhler bereitet das Adventsstube-Programm für Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 17 Uhr vor. Das Duo Saitenwind mit Rainer Fricke und Helmut Deseniß spielt ab 15 Uhr Adventslieder auf Plattdeutsch. „Im Vorjahr war das Duo zum ersten Mal bei uns zu Gast und sorgte damals für ein volles Haus mit prächtiger Stimmung“, sagt Heidruch Giesecke.

Allerdings seien wegen des starken Zuspruchs vor Jahresfrist die Kuchen- und Tortenvorräte in der Adventsstube knapp geworden. Darum bitten die Organisationsteams für beide Tage um Kuchen- und Tortenspenden. Interessenten können die Spenden am Sonnabend ab 13.30 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr im Gemeindehaus abgeben.

Weitere Auskünfte gibt es bei Heidrun Giesecke unter der Telefonnummer (05105) 62989 und bei Uta Junginger nach einer E-Mail an uta.junginger@gmx.de.

Von Frank Hermann