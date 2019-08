Barsinghausen

Zum ersten Mal präsentiert ein Künstler seine Werke in der künftigen Kulturfabrik Krawatte: Helmut Müller aus Emden stellt nahezu 75 Bilder und Installationen im neuen Raum für Kunst aus – im Obergeschoss der ehemaligen Krawattenfabrik, die in mehreren Sanierungsetappen zu einem soziokulturellen Zentrum umgebaut wird. Die Vernissage für die Ausstellung „Zwischen Abstraktion und informell – Das Informelle kehrt zurück“ beginnt am Freitag, 30. August, um 18 Uhr.

Wandel und Veränderung

Kunst auf einer Baustelle? Für Helmut Müller passt diese Kombination. Wandel und Veränderung bestimmen sein künstlerisches Werk – Wandel und Veränderung bestimmen auch die Entwicklung des ehemaligen Fabrikgebäudes zu einem kulturellen Treffpunkt. „Hier muss etwas passieren“, sagt der Künstler bei den Vorbereitungen zur Ausstellung und beginnt spontan damit, eine Installation aus Papier und Pappe zu schaffen. „Meine Arbeiten entstehen impulsiv und oft im Chaos. So, wie ich im Moment fühle und denke“, erläutert Müller.

Sarah Byl (links) und Gabi Marks platzieren die Bilder von Helmut Müller für die Ausstellung in der Kulturfabrik Krawatte. Quelle: Frank Hermann

Als informelle Arbeit, so bezeichnet Müller die Installation, passe das neue Stück ideal zum Ausstellungsmotto. Informelles halte sich nicht an Formen und Konventionen. In der Kunst wolle er seinen eigenen Weg gehen, unabhängig von Regelwerken oder Ausrichtungen. „Ich bin ein ewig Suchender und noch lange nicht am Ende meine Suche angekommen“, beschreibt sich der Künstler selbst.

Kraftvolle Kompositionen

In seinem Emder Atelier arbeitet der gebürtige Ostfriese mit großer Spontanität und Experimentierfreudigkeit an kraftvollen Kompositionen. Jeder neue Pinselstrich bringe Veränderung. Häufig überarbeite er die Bilder immer wieder aufs Neue, bis mehrere Farbschichten aufeinanderliegen. Zuletzt habe er viel mit Acryl gearbeitet, weil diese Farbe schnell trocknet und daher auch relativ einfach zu überarbeiten sei.

Auf Namen oder Bezeichnungen für seine Werke verzichtet Helmut Müller – weil er die Betrachter nicht in eine bestimmte Richtung führen will: „Meine Kunst soll keine Erklärungen liefern, sondern Annäherung schaffen“, erklärt der Künstler.

Vernissage mit Musik

Zur Annäherung an seine Werke zeigt Helmut Müller in Kooperation mit dem Kunstverein Barsinghausen die Ausstellung „Zwischen Abstraktion und informell – Das Informelle kehrt zurück“ vom 30. August bis zum 29. September in der Kulturfabrik Krawatte, Egestorfer Straße 28. Die Vernissage beginnt am Freitag, 30. August, um 18 Uhr mit einer Begrüßung durch den Kunstvereinvorsitzenden Carsten Hettwer. Kunsthistorikerin Sarah Byl, Kuratorin der Galerie Amuthon-Art in Emden, gibt eine Einführung in die Werke von Helmut Müller. Musikalisch begleitet das Duo Blue Moon mit Hartmut Brandt (Saxofon) und Jürgen Winkler (Gitarre) die Vernissage.

Die Ausstellung öffnet donnerstags von 19 bis 21 Uhr, sonnabends von 13 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr. Führungen gibt es jeden Donnerstag ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Frank Hermann