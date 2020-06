Barsinghausen

Das Bewerbertrio aus den drei großen Parteien für die Bürgermeisterwahl im November blickt optimistisch auf den anstehenden Wahlgang. Sowohl Henning Schünhof ( SPD) als auch Roland Zieseniß ( CDU) und Nadin Quest (Grüne) sind zuversichtlich, spätestens nach der Stichwahl die Nase vorn zu haben im Rennen um die Nachfolge von Amtsinhaber Marc Lahmann ( CDU).

Wegen der Corona-Pandemie hatten sich die Wahlvorbereitungen im Frühjahr verzögert, weil keine der Parteien die formal notwendige Nominierungsversammlung abhalten konnte. Dabei müssen die Parteimitglieder über den jeweiligen Vorschlag ihrer Parteiführung abstimmen. Mit der Lockerung der Bestimmungen haben alle drei Parteien diese Treffen nun terminiert: Den Auftakt macht am Freitag, 26. Juni, der Barsinghäuser SPD-Ortsverein. Die Nominierungsversammlung beginnt um 19 Uhr unter freiem Himmel in der Deister-Freilicht-Bühne, um nach Mitteilung der Partei „Infektionsgefahren so gut wie möglich zu vermeiden“. Auf dem weiträumigen Bühnengelände soll es allen Teilnehmern möglich sein, den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen einzuhalten.

Sicherheit unter freiem Himmel

Auf mehr Sicherheit unter freiem Himmel setzen auch die Barsinghäuser Grünen: Ihre für alle interessierten Bürger öffentliche Wahlversammlung beginnt am Dienstag, 30. Juni, um 19 Uhr auf dem Gelände des Naturfreundehauses im Bullerbachtal. Wie bei der SPD, so gilt auch bei den Grünen die Mindestabstandsregel sowie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Vor der Abstimmung will sich Quest den Fragen der Besucher stellen.

Der Barsinghäuser CDU-Stadtverband richtet die Nominierungsversammlung für Zieseniß am Freitag, 3. Juli, ebenfalls mit den pandemiebedingten Auflagen ab 19 Uhr im Zechensaal an der Hinterkampstraße aus.

SPD-Bewerber Henning Schünhof inspiziert die Deister-Freilicht-Bühne, wo er nächste Woche offiziell zum Bürgermeisterkandidaten seiner Partei gekürt werden soll. Quelle: Privat

Viel Zuspruch für Bewerbertrio

Sowohl Schünhof als auch Zieseniß und Quest berichten von vielen positiven Reaktionen, nachdem ihre jeweiligen Parteiführungen die Personalvorschläge für die Bürgermeisterwahl präsentiert hatten. „Ich bin positiv überrascht“, sagt Schünhof. Viele Parteifreunde hätten ihre tatkräftige Unterstützung im Wahlkampf angeboten, aber auch andere Bürger hätten ihn angesprochen und ermutigt, berichtet der Sozialdemokrat.

Auch Zieseniß hat nach eigenen Worten in den vergangenen Wochen viel Zustimmung erfahren, nachdem klar war, dass Lahmann keine zweite Amtszeit anstrebt. „Alle finden es sehr positiv, dass ich kandidiere“, sagt der Sohn des früheren Bürgermeisters Walter Zieseniß. Quest berichtet ebenfalls von „durchweg positiven Reaktionen“ von außerhalb ihrer Partei. „Meine Stimmung ist super“, sagt sie. „Ich weiß zwar, dass die nächsten Monate anstrengend werden, aber ich freue mich darauf.“

Neue Wahlkampfstrategien sind gefragt

Quest und ihre beiden Kontrahenten stellen sich darauf ein, dass die Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf den Wahlkampf haben wird und die Strategie der jeweiligen aktuellen Situation angepasst werden muss. „Es wird schwieriger sein als sonst, die Menschen zu erreichen“, sagt Zieseniß. Seine Partei habe aber entsprechende Strategien erarbeitet, wie dies doch gelingen könne. Auch Schünhof verweist darauf, dass der übliche Straßenwahlkampf schwierig werden dürfte. „Wir planen deshalb mit vielen Videos“, kündigt der Sozialdemokrat an. Diese sollen in den sozialen Medien wie etwa Facebook, aber auch auf Youtube veröffentlicht werden.

Quest verweist darauf, dass sie jetzt schon aktiv in den sozialen Medien sei, sich aber wünsche, dass „auch der direkte Kontakt wie beispielsweise beim Haustürwahlkampf“ möglichst vornan stehen solle. „Wir werden schauen müssen, was aufgrund von Corona machbar und sinnvoll ist.“

Zieseniß und Schünhof haben beide Barsinghäuser Wurzeln und gelten als alteingesessene politische Schwergewichte mit umfangreicher Erfahrung auch in weiteren Ehrenämtern. Quest dagegen war vor rund zweieinhalb Jahren aus Herford nach Barsinghausen gekommen, um ihre Stelle als Amtsleiterin für Schule, Sport und Kultur in der Verwaltung anzutreten. Das sei „auf gar keinen Fall“ ein Nachteil für sie, meint Quest. „Ich bin inzwischen lange genug hier, um einen guten und intensiven Einblick in die dringendsten Sorgen, Nöte und Wünsche der Leute zu haben“, versichert sie. Zudem bringe sie als Zugezogene auch viele Erfahrungen aus der alten Heimat mit. „Das bringt durchaus neue Anreize.“

Von Andreas Kannegießer