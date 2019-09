Egestorf/Eckerde

Zwei Ortsteile der Stadt Barsinghausen haben am Sonnabend ihre Festtraditionen fortgesetzt – mit dem 21. Herbstmarkt in Egestorf sowie dem 24. Erntefest auf dem Rittergut der Familie von Heimburg in Eckerde. Viele Besucher nutzten bei sonnigem Spätsommerwetter die Gelegenheit zum Schlendern und Schauen sowie zum Genießen bei Musik, Kaffee, Kuchen und deftigen Speisen. Örtliche Vereine aus den dörflichen Gemeinschaften richteten die beiden Feste mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer aus.

Auf dem Hof der Ernst-Reuter Schule und in der benachbarten Fritz-Ahrberg-Halle beteiligten sich nahezu alle Egestorfer Vereine und Institutionen am Programm für den 21. Herbstmarkt. Dazu gehörten Auftritte des Männer- und Frauenchores, des Kindergartens Wichtelhausen, der Akrobatik-AG und des Kinderchores aus der Grundschule sowie des Musikzuges. Als Gäste stellten sich zum ersten Mal die Turnierhundesportler aus Lindhorst vor.

50 selbst gebackene Kuchen

Klaus Delto aus Egestorf gab Einblicke in die Handwerkskunst des Holzdrechselns, Helfer der Christus-Kirchengemeinde verkauften rund 35 selbst gebackene Brote, und der DRK-Ortsverein bestückte eine Kaffeetafel mit mehr als 50 Kuchen und Torten aus eigener Herstellung der Rotkreuz-Mitglieder. „Außerdem bieten wir etwa 120 selbst gekochte Marmeladen zum Kauf an“, sagte Jesslyn Dreier vom DRK, Hauptorganisatorin des Egestorfer Herbstmarktes.

Speziell für Kinder gab es eine große Hüpfburg, ein Märchenzelt, einen Flohmarkt sowie mehrere Spielstationen. Zur Stärkung verkauften die Vereine zum Beispiel frisch gebackene Waffeln, Kürbis- und Erbsensuppe sowie Speisen vom Grill.

Erlös für soziale Projekte

Den finanziellen Erlös des Egestorfer Herbstmarktes spendieren die Beteiligten jedes Jahr für soziale Zwecke innerhalb der Ortschaft. „Dieses Mal unterstützen wir die integrative Kindertagesstätte an der Nienstedter Straße für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes sowie das BücherschrankpProjekt“, kündigte Dreier an.

Bei einer Versteigerung von drei Bücherschrankmodellen im Miniaturformat während des Herbstmarktes kamen unter der Leitung von Auktionator Klaus Richter zusätzlich 55 Euro zusammen. Richter gehört zusammen mit Klaus Delto, der in Handarbeit die Modelle gefertigt hatte, zu den Initiatoren des Bücherschrankprojektes – finanziert aus Restmitteln der Egestorfer 800-Jahr-Feier von 2016.

Frisches Gemüse ist begehrt

Viel Trubel herrschte am Sonnabend auch beim 24. Erntefest auf dem Gelände des Rittergutes I in Eckerde. Unter der Regie des Vereins Heimattag Eckerde beteiligten sich nach Angaben des ersten Vorsitzenden Joachim Bauer rund 25 ehrenamtliche Helfer an der Organisation und Ausrichtung dieses traditionsreichen Festes. Dicht umdrängt waren insbesondere der Erntemarkt mit frischem Gemüse und herbstlichen Blumen, die große Kaffee- und Kuchentafel sowie die Präsentation historischer Fahrzeuge der Treckerfreunde aus Degersen, die zudem die Handhabung eines Dreschkastens vorführten. Kinder durften anschließend das Korn aus dem Getreide zu Mehl mahlen.

Die Landesjägerschaft gab Auskünfte an ihrem Infomobil zu Flora und Fauna im Calenberger Land, die Ortsfeuerwehr demonstrierte den richtigen Umgang mit einem Feuerlöscher, und für die Kinder gab es Schmink- und Spielaktionen. Darüber hinaus beteiligten sich unter anderem der Hundesportverein Bantorf, Kunsthandwerker mit ihren Verkaufsständen, der Heimatchor Eckerde und die St. Peter’s Brass Band sowie das Kampfkunst-Center Goltern mit Vorführungen zur Selbstverteidigung und mit orientalischen Tänzen am Programm – moderiert von Bianka Pardey.

Führungen durch den Gutspark

Zwischendurch bot die Familie von Heimburg geführte Spaziergänge durch den Park des Rittergutes an. „Das Gutsgelände trägt immer ganz entscheidend zur besonderen Atmosphäre unseres Erntefestes bei“, sagte Bauer.

