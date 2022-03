Die Hilfe für die von Russland überfallene Ukraine läuft an. Die Stadt Barsinghausen hat eine Halle zur Verfügung gestellt bekommen und richtet dort ein Spendenlager ein, wo Sachspenden abgegeben werden können.

Ab sofort nimmt die Stadt Barsinghausen Sachspenden für die Ukraine an. Abgegeben werden können diese an der Halle Bunsenstraße 27 in Barsinghausen. Quelle: Ole Spata/dpa