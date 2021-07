Barsinghausen

Das Schicksal der von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffenen Menschen hat auch am Deister eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Ein von der Barsinghäuser Familie Herfort und weiteren Unterstützern initiierter Spendenaufruf ist am Wochenende auf gewaltige Resonanz gestoßen: Weit mehr als 100 Menschen brachten Lebensmittel, Hygieneartikel und andere Hilfsgüter zum Barsinghäuser Zechengebäude, das die Alte Zeche GmbH kurzfristig zur Verfügung gestellt hatte. Die Sammelaktion wird auch zu Wochenbeginn fortgesetzt. Am Ende der Woche sollen alle bis dahin gesammelten Hilfsgüter mit einem Sattelzug ins Katastrophengebiet gebracht werden.

Alles hatte Ende vergangener Woche damit begonnen, dass der Barsinghäuser Transportunternehmer Tobias Herfort und seine Frau Jessica von der Hilfsaktion der Freiwilligen Feuerwehr Bredenbeck hörten. „Meine Frau hat eigentlich im Bekanntenkreis nach Spenden gefragt, um diese dann nach Bredenbeck zu bringen“, berichtet Herfort. Schnell sei dann aber die Idee entstanden, selbst etwas auf die Beine zu stellen. „Schließlich haben wir einen 40-Tonner zur Verfügung“, sagt der 28-Jährige.

Alte Zeche sagt sofort Hilfe zu

Über die sozialen Medien entstand Kontakt zu weiteren Menschen, die bereit waren, schnell und unbürokratisch eine Hilfsaktion zu organisieren. So hat der Barsinghäuser Michael Dreyer auf der Plattform Facebook die Seite Hochwasserhilfe Basche ins Leben gerufen, über die seither die meisten Informationen transportiert werden. Mit dabei im engsten Helferkreis ist außerdem die Barsinghäuserin Nina Heydorn.

Am Freitag wandte sich das kleine Organisationsteam an die Alte Zeche mit der Anfrage, ob deren Gebäude als Sammelort für die Hilfsgüter genutzt werden könnten. Alte Zeche-Geschäftsführer Hans-Werner Röth sagte sofort zu. „Wir haben unsere Räume gerne zur Verfügung gestellt“, sagt Röth und lobt das Engagement und die Tatkraft der Initiatoren der Aktion.

Vor dem Barsinghäuser Zechengebäude reißt am Sonnabend der Strom der Spender nicht ab. Quelle: Privat

Strom der Spender reißt nicht ab

Der am Freitag in den sozialen Medien verbreitete Spendenaufruf stieß auf eine Resonanz, die sich die Helfer nicht hätten träumen lassen: Den ganzen Vormittag über riss der Strom der Menschen nicht ab, die Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung und andere Hilfsgüter auf dem Zechengelände ablieferten. Zeitweise bildeten sich längere Schlangen vor dem Gebäude. Schnell war die Waschkaue II mit den Hilfsgütern so gut gefüllt, dass auch der Zechensaal für die Hilfsaktion mit Beschlag belegt wurde. „Wir benötigen den Zechensaal in den nächsten Tagen nicht für Veranstaltungen“, sagt Röth.

Tobias Herfort ist überwältigt von der riesigen Resonanz auf seinen Spendenaufruf. Quelle: Privat

Auch Geschäftsleute aus der Umgebung haben auf den Spendenaufruf reagiert und Sachspenden zugesagt, wie Tobias Herfort berichtet. Dazu gehören etwa der Edeka-Markt Ladage und die Rewe-Märkte in Wennigsen und Gehrden. „Wir sind überwältigt“, sagt der 28-Jährige. Er selbst wird die Hilfsgüter auf eigene Kosten mit seinem Lastzug ins Krisengebiet fahren. Er verdiene dann mal ein oder zwei Tage nichts, sagt der Transportunternehmer. „Aber jetzt ist es erstmal wichtig, den betroffenen Menschen nach Kräften zu helfen.“

Sammelaktion geht weiter

Die kleine Initiative setzt ihre Sammelaktion für Hilfsgüter auch in den nächsten Tagen fort. Hilfsgüter können am Montag und Dienstag jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im Zechensaal abgegeben werden. Besonders wichtig seien haltbare Lebensmittel, Wasser und Hygieneartikel. Aber auch Heizgeräte, Pumpen, Werkzeug und Handwerkerbedarf würden vor Ort gebraucht, sagt Herfort. Er hat überdies die Stadtverwaltung gebeten, den Kontakt zum Kekshersteller Bahlsen herzustellen, um auch bei diesem Unternehmen um Unterstützung zu bitten. „Da müsste sich doch B-Ware finden lassen, die nicht in den regulären Verkauf geht“, sagt er.

Die Waschkaue im Zechengebäude ist mit Hilfsgütern gut gefüllt. Quelle: Privat

Von Andreas Kannegießer