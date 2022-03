Barsinghausen

Vor knapp drei Wochen sind bei der Verwaltung die Hilfsmaßnahmen für Barsinghausens Partnerstadt Kovel angelaufen – „und die Unterstützung aus der Bevölkerung ist nach wie vor ungebrochen“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof. 

Auf das Spendenkonto der Stadt sind schon fast 38.000 Euro für die Ukraine eingezahlt worden. Seit die Verwaltung mit der E-Mail-Adresse ukraine-hilfe@stadt-barsinghausen.de und der Telefonnummer (0152) 26361235 zwei zentrale Anlaufstellen anbietet, habe es fast 1000 Anfragen gegeben, berichtet Stadtsprecher Benjamin Schrader. Die meisten Bürgerinnen und Bürger möchten wissen, welche Hilfsgüter in Kovel benötigt werden. In einer Halle an der Bunsenstraße 27 neben der MTM Autovermietung hat die Stadt ein zentrales Spendenlager eingerichtet. Dort werden montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr Sachspenden angenommen.

Weiterer Hilfstransport in Vorbereitung

Zu den dringend benötigten Lebensmitteln gehören solche, die gut transportiert und lange gelagert werden können, also etwa Reis, Nudeln, einige Kartoffelprodukte und Babynahrung. Auch medizinische Produkte wie verschreibungsfreie Schmerzmittel, Verbandszeug und fiebersenkende Medikamente werden gebraucht.

Am Wochenende hatte ein weiterer Lastzug Barsinghausen in Richtung Ukraine verlassen. „Wir haben ein gutes Dutzend Paletten mit Kleidungsspenden, Feuerwehrmaterialien und Lebensmitteln in unsere Partnerstadt geschickt“, sagt Bürgermeister Schünhof. Derzeit arbeiten er und der Ukraine-Krisenstab im Rathaus daran, eine weitere Lieferung vorzubereiten. „Der Verein Kinderhilfe Ukraine um Lilli Bischoff hat bereits einen Transporter organisiert.“

„Die Sorgen in Kovel nehmen zu“

Kontakt zu seinem Amtskollegen in Kovel, Igor Chaika, hatte Schünhof zuletzt am Freitag per Videokonferenz. „Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus. Dieses Mal habe ich eine deutliche Anspannung bei Igor gespürt“, berichtet Schünhof. In Kovel sei die Lage zwar weiterhin ruhig, seinem Eindruck nach nähmen die Sorgen bei seinem Amtskollegen und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber kontinuierlich zu.

Igor Chaika habe erzählt, dass an manchen Tagen bis zu 1000 Flüchtlinge aus dem Osten der Ukraine bei ihm in Kovel ankämen. Rund ein Drittel bleibe nach bisherigem Kenntnisstand in der Stadt, die anderen Flüchtlinge zögen weiter, meist nach Westen. „Diese Entwicklung verschärft die Versorgungssituation in Kovel natürlich weiter“, so Schünhof.

Vor diesen Hintergrund hat sich die Stadt dafür entschieden, die benötigten Hilfsgüter zum Großteil in Barsinghausen zu kaufen und dann nach Kovel zu bringen. „Mir ist bewusst, dass dieses Vorgehen in Teilen der Verwaltung zu deutlich mehr Belastung sorgt“, betont der Bürgermeister. „Doch dies ist aus unserer Sicht pragmatischer und zielführender, als unserer Partnerstadt das Spendengeld zur Verfügung zu stellen.“

Wer nimmt Familien mit Haustieren auf?

Zu den Verwaltungsbereichen, die derzeit unter einer erheblichen Arbeitsbelastung stehen, gehört auch das Sozialamt. „Am Montagmorgen hatten wir in Barsinghausen zu den 50 Kindern, die der Verein Kinderhilfe Ukraine aufgenommen hat, bereits weitere 65 Erwachsene und deren Kinder aus der Ukraine registriert und an die Region Hannover gemeldet“, berichtet Sozialamtsleiterin Heide Heyerhorst. Bei ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen gehen täglich E-Mails ein, dass Menschen aus der Ukraine in Barsinghausen Unterschlupf gefunden haben. Für Dienstag waren weitere neun Familien angemeldet. Gesucht werden auch Unterbringungsmöglichkeiten für Familien mit Haustieren.