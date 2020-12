Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen ist trotz der Corona-Pandemie finanziell zurzeit noch bestens aufgestellt. In diesem Jahr wird die Kommune sogar einen unerwartet hohen Haushaltsüberschuss in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro verbuchen. Das sind noch einmal 2 Millionen mehr, als die Stadt noch vor wenigen Wochen erwartet hatte. Hauptgrund dafür sind die großzügigen Ausgleichszahlungen, die das Land Niedersachsen den Kommunen für ihre coronabedingten Gewerbesteuerausfälle überweist. Im Barsinghäuser Fall werden die tatsächlichen Einnahmeausfälle sogar deutlich überkompensiert.

Die Stadt Barsinghausen hatte für 2020 ursprünglich mit rund 10,4 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert. Tatsächlich werden es in diesem Jahr nach Mitteilung der Verwaltung rund acht Millionen Euro sein, die die örtlichen Unternehmen zahlen müssen. Das Land Niedersachsen erstattet der Stadt Barsinghausen zugleich aber einen Ausgleichsbetrag in Höhe von rund 4,31 Millionen Euro – fast 2 Millionen mehr, als der Stadt tatsächlich bei der Gewerbesteuer fehlen.

Berechnung kommt Kommunen zugute

Der Leiter des Stabes in der Stadtverwaltung, Stefan Müller, spricht von einem „sehr kommunalfreundlichen Modell“ bei der Berechnung der Ausgleichsbeträge. Das Berechnungsmodell sei komplex und bereits während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr festgelegt worden, sagt Müller. Der Stadt Barsinghausen komme bei der Berechnung zusätzlich zugute, dass sie im Vergleich zu den Vorjahren ohnehin von leicht sinkenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen sei.

Ein weiterer Faktor, der sich positiv auf das Jahresergebnis auswirkt, sind die städtischen Personalkosten, die im Jahr 2020 um rund 1,8 Millionen Euro hinter den ursprünglich veranschlagten Aufwendungen in Höhe von rund 24,3 Millionen Euro zurückbleiben werden. Grund dafür sind die vielen offenen Stellen in der Verwaltung, die die Stadt erst mit Verzögerung oder noch gar nicht besetzen konnte. Auf diese Art der finanziellen Entlastung hätte die Verwaltung allerdings gerne verzichtet, wie auch Müller betont, weil Aufgaben unerledigt bleiben müssen und die vorhandene Belegschaft zusätzlich belastet wird.

Erst war ein hohes Defizit prognostiziert

Noch zur Jahresmitte hatten die Experten im städtischen Amt für Finanzen für 2020 insgesamt schwarzgesehen: Bis zu 5 Millionen Euro Defizit könnten zum Jahresende auflaufen, war damals prognostiziert worden. Danach habe sich die Situation mit jeder Schätzung verbessert, berichtet Müller. Das Defizit sei immer kleiner geworden, am Ende steht nun sogar der Überschuss zu Buche. „Die Entwicklung war auch der Grund dafür, warum wir den ersten Nachtragshaushaltsplan so spät wie möglich vorlegen wollten“, erläutert der Stabsleiter. Der Rat der Stadt hat das Zahlenwerk in seiner letzten Sitzung des Jahres in der vergangenen Woche beschlossen.

Die Stadt Barsinghausen kann sich nun sogar den Luxus leisten, die von der Region Hannover angekündigte Rückerstattung von Teilen der Regionsumlage erst im nächsten Jahr zu verbuchen. Die Stadt erhält rund 735.000 Euro zurück, weil auch die Region von finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes Niedersachsen profitiert. „Es ist uns je nach finanzieller Situation freigestellt, wann wir die Rückzahlung verbuchen“, erläutert Müller.

Stadt kann auf neue Kredite verzichten

Wegen ihrer aktuell noch sehr positiven Finanzlage mit erheblichen Rücklagen hat die Stadt Barsinghausen in diesem Jahr zum vierten Mal nacheinander keine neuen Kredite für Investitionsvorhaben aufnehmen müssen. Das hat sich positiv auf den städtischen Schuldenstand ausgewirkt: Während Ende 2017 rund 38,3 Millionen Euro Schulden zu Buche standen, sind es Ende 2020 noch etwa 32,5 Millionen Euro. Ein Ende der rosigen Finanzlage ist aber absehbar: Für 2021 rechnet Müller mit einem Defizit am Jahresende – und für verschiedene Bauprojekte wird die Stadt auch neue Kredite aufnehmen müssen.

