Holtensen

“Nicht lange fackeln, sondern impfen!“ So oder so ähnlich dürfte das Motto der freiwilligen Feuerwehr aus Holtensen gelautet haben, als sie kurzfristig eine Impfaktion für die Bewohner des 250-Seelen-Dorfs organisierten.

„Ziel war es eigentlich, den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen kurzen Weg zu einer Impfung zu ermöglichen“, erklärte Peer Schroth, Initiator der Holtensener Impfaktion und Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Holtensen. Nachdem allerdings deutlich wurde, dass nun auch jüngere Menschen die Möglichkeit haben, sich ihre Auffrischungsimpfung geben zu lassen, organisierte die Ortswehr Holtensen kurzfristig für alle Holtensener einen Impftermin im Feuerwehrhaus.

Anklang fand die Idee bei der Ärztin Karin Häublein-Heine, die zusammen mit ihrer Kollegin Dr. med. Antje Henkelmann aus Ricklingen anreiste, um die Menschen vor Ort zu impfen.

Nächster Impftermin am 22. Dezember

Über 40 Bürgerinnen und Bürger folgten dem Aufruf der Freiwilligen Feuerwehr, ließen sich zunächst registrieren und wurden zwei Tage später geimpft. „Wir sind zwar nicht ganz so flexibel wie die mobilen Impfteams, aber der Sache wegen haben wir den Aufwand gern auf uns genommen“, kommentierte Antje Henkelmann das Engagement der Arztpraxis aus Ricklingen.

Am 22. Dezember wird die Impfaktion wiederholt. Dann sind auch Bürgerinnen und Bürger von außerhalb Holtensens eingeladen, sich in dem kleinen Dorf impfen zu lassen. Es sind 100 Impfungen geplant. Eine Voranmeldung findet am 20. Dezember statt. Weitere Informationen wird es unter www.dorfwerkstatt-holtensen.de geben.

Von Mirko Haendel