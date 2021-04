Das Uli-Holzberger-Trio mit dem Barsinghäuser Jens Meier am Schlagzeug hat ein mystisches Video mit dem Song „Deistergeister“ produziert. In dieser Rockhymne setzen Meier sowie Uli Holzberger (Gesang, Gitarre) aus Bad Münder und Martin Hartmann (Bass) aus Völksen den Deister musikalisch in Szene.