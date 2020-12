Barsinghausen

Der Ambulante Hospizdienst Aufgefangen freut sich über eine Weihnachtsspende. 500 Euro hat der Verein von der Glückauf-Apotheke erhalten. Katja Herzog, Leiterin des Lebenshauses des Hospizdienstes, und Stefanie Jurkeit als ehrenamtliches Vorstandsmitglied sind dankbar für die Unterstützung. Sie hätten bereits einen Plan, was sie mit der Spende machen möchten, berichten die Frauen. „Wir wollen eine Jurte kaufen“, sagt Jurkeit. „Die soll wirklich schön werden, mit beheizbarem Boden.“ Es stünden zwar schon ein paar Objekte zur Auswahl, festgelegt habe sich der Verein aber noch nicht. Aufgebaut werden soll die Jurte im Februar.

Der Grund für dieses Vorhaben ist Platzmangel. „Wir kommen mit den Räumen einfach nicht mehr aus“, sagt Herzog. Das sei zwar schon vor der Corona-Krise ein Problem gewesen, die Pandemie habe die Notwendigkeit, eine Jurte anzuschaffen, aber noch verschärft. Denn auch in dieser Zeit habe der Verein zu tun. Obwohl die Nachfrage derzeit rückläufig sei. „Die Menschen haben Angst“, sagt Herzog. Auch diesbezüglich sei eine Jurte von Vorteil. Man sei dort zwar geschützt, aber trotzdem draußen, sagt Jurkeit.

Es ist bereits Tradition, dass die Glückauf-Apotheke in Barsinghausen in der Weihnachtszeit Geld für einen guten Zweck spendet. „Das hat vorher mein Vater gemacht, und nun setzt ich das fort“, sagt Inhaberin Katarina Kniggendorf. Es handele sich um Geld, was alternativ etwa für Geschenke an Geschäftspartner ausgegeben würde. 500 Euro sei die übliche Summe, erklärt sie.

Sterbebegleitung auch in Corona-Zeit wichtig

„Ich achte immer darauf, dass das Geld an Vereine vor Ort geht, die einen sozialen Hintergrund haben“, erklärt die Apothekerin. So sei sie auf die Arbeit der Sterbebegleitung gekommen. „Ich finde es wichtig, dass Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet werden“, sagt Kniggendorf. Gerade in der Corona- Zeit sei ihr die Bedeutung dieser Arbeit noch einmal bewusst geworden.

Von Janna Silinger