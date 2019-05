Egestorf

Nach einem Unfall ist am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein Hydrantendeckel in das Wartehäuschen der Bushaltestelle Egestorf/ Weberstraße geflogen. Mutmaßlich saß der Deckel, der wie ein Gullideckel in die Fahrbahn eingelassen ist, schief. Vermutlich sei er dann abgeflogen, als ein Auto über den Hydrantendeckel gefahren ist und so in die Scheibe des Häuschens geschleudert worden.

Auch die Polizei war vor Ort und ließ von der Straßenmeisterei den Hydrantendeckel mittels Warnbake gegen ein erneutes Wegschleudern sichern. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Marc Kohlert ließ zunächst das restliche Glas aus dem Rahmen entfernen und die Gosse und den Gehweg fegen. Anschließend musste aus Sicherheitsgründen die bereits zum Teil gelöste Innenverkleidung des Daches abgenommen werden.

Die Feuerwehr Egestorf fixiert das Wa0rtehäuschen an der Bushaltestelle Egestorf/Weberstraße mit Seilen an einem Baum. Quelle: Feuerwehr Egestorf

Doch durch die fehlende Glasscheibe war die Stabilität des Wartehäuschens nicht mehr vollständig gegeben. Die Feuerwehr fixierte die Pfeiler mit einem Seil an einem Baum. Anschließend übergaben die Einsatzkräfte an die Stadtwerke die Einsatzstelle an die Stadtwerke Barsinghausen übergeben. Gegen 20 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Einsatz waren neun Einsatzkräfte sowie die Polizei, die Landesstraßenmeisterei und die Stadtwerke.

Von Lisa Malecha