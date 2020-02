Barsinghausen

Das Barsinghäuser Weihnachtsdorf in der bisherigen Form ist endgültig Geschichte. Der Verein Interessengemeinschaft (IG) Weihnachtsdorf hat sich in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwochabend wie angekündigt aufgelöst. In geheimer Abstimmung votierten nach Mitteilung der Vorsitzenden Ulla Völkner 18 der 21 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder für die Auflösung, drei stimmten dagegen.

Zuvor sei noch einmal sehr ausführlich über die Situation diskutiert worden, berichtet Völkner. Der Verein hatte trotz intensiver Suche keine Bewerber für das Amt der Vorsitzenden, des Stellvertreters und des Kassenwarts gefunden. Völkner wurde gewählt, um die Liquidatorin des Vereins zu übernehmen. Sie wird damit alle formalrechtlich vorgeschriebenen Schritte abwickeln, beim Amtsgericht die Vereinsauflösung beantragen und sich auch um die Übertragung des Vereinsvermögens an die Stadt Barsinghausen kümmern.

Der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen will Gespräche mit den drei gewerblichen Ausstellern des Weihnachtsdorfes führen. Dabei soll ausgelotet werden, ob das Dorf in anderer Form und mit weniger Aufwand möglicherweise auch in diesem Jahr aufgebaut werden kann. Die Übernahme der Organisation in der bisherigen Form hat der Stadtmarketingverein allerdings ausgeschlossen.

Von Andreas Kannegießer