Barsinghausen

Virginia Theil wollte eigentlich schon immer genau das machen, was sie jetzt macht. Kinderbücher verlegen, diese selbst illustrieren. Noch kann sie davon nicht leben. „Ich habe erst im Januar 2020 angefangen“, erzählt die 33-Jährige, die mit ihrem Mann und den zwei Kindern ein wenig außerhalb von Barsinghausen wohnt, wo sie bald auch ihr Büro eröffnet. „Wir sind mit dem Bau noch nicht ganz fertig“, sagt sie.

Schon als Kind habe sie das Malen geliebt. Für ihren eigenen Verlag arbeitet Theil momentan eher in den Abendstunden. Ihr tägliches Brot verdient die studierte Grafikerin mit ihrer eigenen Werbeagentur. „Wobei das, was ich da einnehme, zum Großteil in den Verlag fließt“, sagt sie. Denn der Verlag würde derzeit eher kosten als Gewinn einbringen, obwohl jeden Tag bestimmt 15 Manuskripte reinkämen und viel Interesse bestehe. Theil möchte qualitativ hochwertige Produkte herstellen. „Das ist nun einmal teuer“, sagt sie. Außerdem biete ihr Verlag kostenlose Lesungen an und lege viel Wert auf Nachhaltigkeit. „Wir unterstützen Klimaschutzprojekte, um den CO2-Ausgleich für den Druck herzustellen.“

Theil zeichnet die Charaktere

Gefällt ihr ein Werk, schickt Theil es ihrer „besseren Hälfte“ weiter. Damit meint sie ihre Geschäftspartnerin Carina Hippke, die als Lektorin arbeitet und Inhalt und Rechtschreibung gemeinsam mit den Autoren optimiert. Die studierte Grafikerin und Illustratorin Theil beginnt währenddessen damit, die Charaktere zu zeichnen. „Das ist oft gar nicht so leicht. Ich kriege ein paar Eckdaten“, sagt sie. Doch ob der Autor oder die Autorin sich die Hauptfigur vielleicht mit Brille oder Zahnlücke vorgestellt hat, stelle sich meist erst später raus.

Vier Bücher hat der Theil Verlag bisher herausgebracht. Quelle: Janna Silinger

Stehen die Figuren, beginnt für die Illustratorin die eigentliche Arbeit. Auf jeder Seite soll sich mindestens eine Bebilderung befinden. Mal verträumt, mal realistisch, mal lustig – aber immer so, dass die jungen Leser Freude daran hätten, die Bücher durchzublättern. „Wir kriegen viel positives Feedback von Kindern oder deren Eltern“, sagt Theil. Das mache sie jedes Mal sehr glücklich, treibe sie an und gebe ihr neue Energie.

In Planung: Schmuckausgabe mit Autor Ben Bennett

Eines ihrer nächsten Bücher entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit dem bekannten Schriftsteller Ben Bennett, erzählt Theil stolz. Er sei über ihren Instagram-Account auf den kleinen Verlag aufmerksam geworden. Bei dem Buch handele es sich um ein All-Age-Werk – „für alle zwischen 8 und 88. Es ist eine lustige Geschichte“. Mehr möchte sie noch nicht verraten, bis auf: „Es wird eine Schmuckausgabe.“ Das Buchcover bekommt also ein besonders aufwendiges Design.

Bisher hat Theil vier Bücher verlegt. Zwei handeln von der achtjährigen „Suna“ und ihren Abenteuern, „da folgen auch noch weitere“, ist sie sicher. Das dritte Buch heißt „Schnüffelo – Auf großer Spur“. Und dann gibt es noch „Der Kleine Eisdrache Maximo“. Dieses Buch war eigentlich auch der ausschlaggebende Faktor, warum sich Theil nach all den Jahren, in denen sie den Wunsch mit sich herumtrug, schließlich getraut hat, einen eigenen Verlag zu gründen.

„Das Buch hat meine Tochter geschrieben“, erzählt die 33-Jährige. Schon mit vier Jahren habe Mia – so heißt auch die zweite Hauptfigur in der Geschichte – ihr den Anfang der Handlung diktiert. Es sollte um Figuren gehen, die nicht im klassischen Sinne „normal“, aber trotzdem genau wie jeder andere liebenswert und etwas Besonderes sind. Mit sieben Jahren habe Mia die Geschichte dann wieder aufgegriffen, mit den Worten: „Wir machen daraus jetzt ein Buch.“ Und so kam es.

Virginia Theil wohnt und arbeitet in Barsinghausen. Quelle: Janna Silinger

Bücher kommen mit kleiner Überraschung für Kinder

Vor allem steht aktuell auf dem Plan: sichtbar werden neben den großen Verlagshäusern. „Man kann unsere Bücher auf jeden Fall überall kaufen“, sagt Theil. Wer direkt beim Verlag bestellt, bekommt sogar noch eine kleine Box mit dazu. Was darin zu finden ist, hängt vom Buch ab. Es soll eine Verbindung zwischen dem Werk und der eigenen Realität der jungen Leser schaffen – eine Piratenkappe, ein Lesezeichen oder eine Bastelanleitung. „So wollen wir den Kindern das Lesen in richtigen Büchern wieder schmackhafter machen“, sagt die 33-Jährige.

Von Tochter Mia werden sicherlich noch mehr Ideen für schöne Kindergeschichten kommen. „Eigentlich möchte sie eine Trilogie schreiben“, erzählt ihre Mutter lächelnd. Sie könne es kaum erwarten, die nächsten Bücher gemeinsam mit ihrer Tochter zu verlegen. Und das nicht nur, weil sie sichtlich stolz auf die Kreativität der inzwischen Achtjährigen ist. Sondern auch deshalb, weil das eben ganz genau das ist, was Viriginia Theil machen möchte.

Von Janna Silinger